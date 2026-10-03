Ștefan Beldie enumeră TREI motive pentru care Gică Hagi ar trebui să plece rapid de pe banca naționalei

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În acest moment, pe Hagi îl ține în funcție numele, nu contractul semnat cu FRF. Altul în locul său ar fi fost probabil demis deja sau măcar ar fi intrat la o negociere pentru o despărțire amiabilă. Dar în cazul celui mai mare nume din fotbalul românesc, lucrurile stau un pic diferit. Nimeni din Federație nu îndrăznește să facă vreo mișcare periculoasă. Probabil așteaptă meciul cu Suedia de luni pentru a vedea dacă nu cumva apare vreo minune care să mai calmeze lucrurile. Dar dincolo de asta, cred că măcar din aceste 3 motive.

1. Hagi nu este capabil să gândească în funcție de valoarea reală a fotbaliștilor români

De ani de zile, actualul selecționer insistă că am fi mai buni decât dovedim practic că suntem. În opinia sa, fotbalistul român este născut talentat și are un pontențial fantastic care ar trebui să ne facă să jucăm un fotbal curajos indiferent de adversar. Sigur, parțial au vrut și alții înaintea lui să arate același lucru, chiar dacă de o manieră mai timidă. Boloni a-ncercat să facă România să joace fotbal și s-a distrat Italia cu noi, Rădoi și Contra au cerut jucătorilor naționalei să joace fotbal și am avut mari probleme.

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Singurii care par să fi știut ce este de capul nostru – că suntem incapabili să jucăm fotbal precum o echipă mare – au fost Iordănescu tatăl, Pițurcă și Iordănescu fiul. Mircea Lucescu a fost în ambele bărci. Adică, a avut inițial impresia că putem mult, dar apoi și-a dat și el seama că de fapt putem cam puțin. Și a plecat dezamăgit din ultima sa experiență fotbalistică. Foarte dezamăgit.

Avea dreptate nea Imi când spunea să nu ne facem iluzii că vom avea deziluzii. În concluzie, Hagi ne tulbură cu naivitatea sa optimistă și ne fură plăcerea de-a certa apoi ipocrit primitivi precum Pițurcă sau super fricoși precum Edi Iordănescu.

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2. Hagi ne-a adus în situația de-a constata că există din nou echipe mici. De exemplu, România

după pauză. Formațiile serioase au un mental care le permite să se mobilizeze decent cât să nu ia 6 de la o Polonie care se pregătea să-și demită selecționerul tocmai pentru că avea evoluții mai mult decât palide. Dincolo însă de faptul că jucătorii au fost incapabili să stopeze furia poloneză, trebuie remarcată și decizia lui Hagi de-a-ncerca să jucăm după eliminarea lui Drăgușin într-un sfidător 4-3-2.

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Deci Hagi a crezut că noi am fi-n stare să egalăm în 10! Îți dai seama? Pițurcă sau Iordănescu n-ar fi luat niciodată 6 cu Polonia. Pierdeam cel mult la vreo 3 goluri diferență și puteam discuta ulterior despre aria restrânsă de selecție, despre prea mulții fotbaliști străini din Liga 1, despre infrastructura deficitară și despre orice nu implică vinovăția celui care pierde meciul.

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Și despre ziariștii care vor răul echipei, care echipă are nevoie să se mobilizeze tocmai împotriva celor care nu văd interesul fotbalului românesc în momente grele. Avem nevoie din nou de selecționeri realiști, de oameni care să nu ne ofere speranțe deșarte, ci calificări, nu contează cum obținute.

Dar până atunci, să vezi cum ne vor trata adversarele pe care le vom întâlni. Cu câtă încredere, cu câtă aroganță de nestopat. Povestea aceea cu “avem șansa ca la meciul următor să schimbăm impresia” e doar o poveste. Când ți se pune o ștampilă cu 12 goluri încasate în 3 meciuri ai nevoie de mai mult de următorul rezultat.

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3. Plecarea lui Hagi ar fi singura satisfacție imediată pe care o poate primi publicul după dezastrul rezultatelor naționalei

Nu te poți juca în privința sentimentelor oamenilor, cu așteptările lor. Mai ales după ce Hagi le-a dat speranțe prin declarațiile sale super optimiste. Și-a propus să câștige grupa! Cine zdravăn la cap ar fi putut să spună vreodată așa ceva? Tradiția calificărilor din ultimii 20 de ani spune că ne propunem locul 2 pentru că cineva e sigur mai bun decât noi.

Dacă printr-o minune terminăm pe primul loc și mergem la turneul final, ne propunem acolo locul 2. Dacă printr-o altă minune câștigăm grupa, ne propunem un ceva mărunt în faza următoare.

Dar Hagi a spus altceva. A spus că vrea primul loc, așa că trebuia să livreze. Că despre livrare și livratori vorbim într-un final când vine vorba de servirea publicului. Cui îi convine să facă o comandă și livratorul să nu vină la timp sau, și mai rău, să vină și să-ți arunce mâncarea pe jos?

Vor veni unii și vor spune că-n primele 30 minute ale dezastrului cu Polonia ne-am fi descurcat foarte bine. Sunt de acord, chiar am arătat mai mult decât decent. Dar e ca și cum faci o comandă și urmărești pe aplicație progresul livratorului.

Vezi că a pornit rapid, vezi că se apropie vertiginos și brusc vezi că dispare de pe hartă. Și nu mai apare. Cu ce te ajută acele 20 minute inițiale? Cu absolut nimic. Ți-e foame și vrei răzbunare c-ai rămas fără mâncare.