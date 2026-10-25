Ștefan Beldie, „experiment” la derby: „Cât de steliști au fost comentatorii Prima Sport, Mocanu și Grădinescu, la FCSB – Rapid”

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, la Prima Sport, cu scopul de-a identifica absolut toate nuanțele care ar putea să confirme acuzația deja tradițională din social media – că .

Folosesc sintagma „steliști” pentru că, în lumea corectitudinii politice extreme în care trăim, trebuie să respecți cum se identifică fiecare persoană în parte. În plus, cei doi, asemeni mie, consideră FCSB drept continuatoarea ideii de Steaua în fotbalul românesc.

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Dincolo de asta, fac precizarea că am un contract de colaborare pentru apariții în emisiunile Digi Sport, astfel încât obiectivitatea mea când vine vorba de-a analiza prestațiile unor jurnaliști angajați de un post concurent poate fi limitată în opinia unora.

Ce am observat eu în partida mea de vânătoare a stelismului lui Grădinescu și Mocanu

Așa cum am precizat, atenția mea în ceea ce privește sesizarea stelismului din comentariu a fost una extremă. Prin urmare, am urmărit absolut orice nuanță, oricât de nevinovată în aparență sau chiar în realitate. Iar concluzia mea este că cei doi au avut un singur mare păcat – au părut mult mai entuziaști la golurile FCSB decât la golul Rapidului.

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Evident, impresia aceasta poate fi dată și de faptul că au avut doar o singură ocazie să se „bucure” pentru Rapid și nu mai puțin de 4 ocazii să se bucure pentru FCSB, dar asta a fost impresia mea.

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Mai mult, am sesizat un soi de încordare în comentariu la 0-1 și un soi de bună dispoziție după ce s-a făcut 3-1. Adică, după ce FCSB a preluat clar conducerea și pe tabelă, au fost cumva relaxați. Poate că era vorba doar despre faptul că meciul ajunsese la final și se-ncheia sarcina de serviciu sau poate pur și simplu știau și vedeau că nimic nu se mai poate schimba.

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În rest, chestiuni mărunte, dar iritante probabil pentru fanii Rapidului:

o dezamăgire neobișnuită a lui Costi Mocanu la un șut aiurea al lui Korenica sau la acțiuni nereușite ale lui Garita. Genul de dezamăgire pe care o vezi când FCSB are dificultăți în meciurile cu adversari străini, în Europa

o contorizare excelentă a lui Emil Grădinescu când a fost vorba de faulturile repetate ale lui Doumbia, dar o slăbiciune statistică evidentă când a venit vorba de a remarca și faulturile repetate ale lui Crețu la Kamara

o diferență evidentă de încărcare emoțională între modul în care au comentat inclusiv faze consecutive – un duel nu tocmai banal Stojilkovic vs. Duarte, urmat de un șut nereușit al lui Garita, care ulterior s-a văzut că era în ofsaid

revolta lui Emil Grădinescu, temperată de Mocanu, la faza în care Grameni îl împinge evident pe Stoian la o centrare în careul Rapidului. Nuanța aici fiind revolta de suporter, nu sesizarea corectă a realității

niciun fel de „durere” pentru nerealizările Rapidului,

Grădinescu și Mocanu sunt steliști, dar gravitatea acestui fapt stă și în ochii privitorului

Cu excepția lui Radu Naum, care, într-un fel, face un favor fotbalului că-i acordă atenție, cam toți cei care discutăm despre acest fenomen suntem suporterii unor echipe. Și cum echipa cu care ții rămâne neschimbată dacă nu te superi pe patron – vezi cazurile Mititelu și Becali –, aducem fiecare după noi amintirile acestei pasiuni.

Evident, această chestiune ar trebui să fie domolită sub straturile de atitudine profesionistă în care ne învelim fiecare prestație. Unii reușim asta mai mult, alții mai puțin. Important ar fi să ne dăm silința să fim obiectivi, ceea ce ar face ca-n exterior lucrurile să se vadă echilibrat, nu ca și cum suntem fani Steaua, Dinamo, Rapid, Craiova etc.

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Spun asta pentru a înțelege de unde au pornit în viața de comentatori și cei doi. Ambii au avut probabil o copilărie în care au ținut cu o echipă – probabil Steaua – și ambii au ajuns să comenteze astăzi meciurile FCSB, .

Cum se vede asta în exterior?

Strict în cazul acestui meci specific, probabil că, pentru un fan FCSB înfocat, Emil Grădinescu și Costi Mocanu au fost doi comentatori absolut obiectivi. În schimb, pentru un fan Rapid înfocat, cei doi au fost evident steliști în comentariu. Pentru un privitor neutru, destul de rar în cazul acestor meciuri, comentariul a fost unul în mare OK pentru că cei neutri nu stau să vâneze nuanțele pe care le-am vânat eu și pe care-i ustură pe fanii rivalelor FCSB.

În fine, aș menționa faptul că Emil Grădinescu pare mai emoțional cumva, iar Mocanu este atent să acopere eventualele exagerări ale acestuia. Sau, pur și simplu, face parte din stilul său să se contrazică politicos cu Grădinescu în cazul unor faze în care consideră că e cazul să intervină.

Singurele consolări pentru fanii rivalelor FCSB când vine vorba de comentarii steliste

Fanii înfocați ai Rapidului, ai celor de la Dinamo și ai Craiovei pot avea argumente să se arate deranjați când simt nuanțe de stelism în comentariul meciurilor.

Totuși, aș face o precizare… Nicio echipă de prim-plan nu este mai prost tratată în comentarii decât CFR Cluj. Nu-n sensul că are cineva cu ei, ci în sensul că, la meciurile cu echipele din București, clujenii sunt tratați de multe ori precum echipele străine cu care ai noștri joacă atunci când au meciuri europene.

Informații mai puține despre jucătorii CFR-ului, cunoaștere mai scăzută a ceea ce se întâmplă în intimitatea acelei echipe, jucători mai puțin corect identificați etc.

CFR Cluj, inclusiv pe vârful ei de performanță sportivă, a fost cea mai nedreptățită mediatic echipă din fotbalul nostru.