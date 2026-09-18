Sport

Ștefan Beldie, jurnalist cu aproape 25 de ani de experiență în presa sportivă, noul editorialist FANATIK

Ștefan Beldie, jurnalist intrat în presă în urmă cu un sfert de secol, cu o activitate la cele mai importante publicații sportive din țară, va face parte din echipa de editorialiști FANATIK.
FANATIK
18.09.2026 | 15:00
Stefan Beldie jurnalist cu aproape 25 de ani de experienta in presa sportiva noul editorialist FANATIK
SPECIAL FANATIK
Ștefan Beldie scrie începând din acesrt moment pentru FANATIK. Sursa foto - fanatik
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Echipa de editorialiști FANATIK adaugă în componența sa un nou nume important din presa sportivă autohtonă. Ștefan Beldie (45 de ani) va publica, începând de vineri, 18 septembrie, materiale pe site-ul fanatik.ro. De aproape 25 de ani, jurnalistul acoperă, într-o manieră proprie, cele mai importante teme care țin exclusiv de fenomenul numit fotbal.

Cine este Ștefan Beldie. Activitate în marile publicații sportive din anii 2000

Ștefan Beldie este cunoscut publicului prin desele sale apariții, din postura de invitat, în unele emisiuni sportive de prim-plan. Mulți ani, el a lucrat în presă ca moderator al unei emisiuni populare la un post de sport. Înainte de prezența pe „sticlă”, Ștefan Beldie s-a „călit” în cele două mari redacții de presă scrisă din țară de la începutul anilor 2000.

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Debutul și l-a făcut în 2002, atunci când a început să scrie pentru publicația ProSport, condusă de Ovidiu Ioanițoaia și Cătălin Tolontan. Peste doar un an, alături de cei doi mari oameni de presă, Beldie se mută la „rivalii” de la Gazeta Sporturilor. În presa autohtonă este faimos deja evenimentul din 2003, atunci când Ovidiu Ioanițoaia decide să plece împreună cu toată echipa redacțională de la ProSport, devenind director general al Gazetei Sporturilor.

În anii pe care i-a petrecut la Gsp, Ștefan Beldie a avut mai multe poziții. A fost reporter, reporter special, producător al emisiunii Recursul Etapei moderată de Ovidiu Ioanițoaia, dar și editor șef al site-urilor Gazetei Sporturilor. Din 2008, cel mai nou editorialist al FANATIK nu a mai fost angajat al niciunei redacții. A avut, în schimb, mai multe colaborări punctuale.

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De la munca în marile redacții, pentru Ștefan Beldie urmează apariția pe „sticlă” ca moderator, apoi ca invitat în talk-show-urile sportive

În 2010, pentru Ștefan Beldie începe o un nou capitol important în activitatea sa din presa internă. Acesta a devenit moderator al unei emisiuni matinale de sport extrem de populară, intitulată ”Ora Exactă în Sport”. Talk-show a putut fi urmărit pe canalul Sport.ro, transformat ulterior în ProArena.

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După ce a renunțat la acest job de moderator, Ștefan Beldie a preluat rolul de invitat. Acesta a apărut în importante emisiuni de analiză și dezbateri pe teme sportive. În paralel, jurnalistul a mai colaborat de-a lungul timpului cu publicații ca Hotnews și iAM Sport.

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Ștefan Beldie deține în prezent CameraVAR.ro, un newsletter dedicat SuperLigii 1. Pe acest site, jurnalistul publică materiale într-o „manieră proprie” și scrie despre un singur sport: fotbalul, așa cum chiar el recunoaște într-o scurtă prezentare

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