Ștefan Beldie, noul sezon de FANATIK SUPERLIGA reîncepe luni, 3 august. Horia Ivanovici are un mesaj pentru fani: ”Să facem show!”

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Așteptarea a luat sfârșit. Să bată tobele. Un nou sezon de FANATIK SUPERLIGA este pe cale să înceapă. Horia Ivanovici vă invită cu mic, cu mare la deschidere. Totul este gata, așa că iubitorii fotbalului să fie pregătiți luni, 3 august, de la ora 13:30, pentru că show-ul preferat se va relua.

Fanatik SuperLiga, luni, 3 august 2026, ora 13:30. Horia Ivanovici dă start unui nou sezon de vis

În urmă cu doar câteva zile, jurnalistul Ștefan Beldie se întreba pe rețelele de socializare de ce nu a început emisiunea FANATIK SUPERLIGA și dacă știe cineva când se va relua noul sezon al spectaculosului show realizat de Horia Ivanovici.

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”Nu mi se pare-n regulă ce face Horia Ivanovici în privința emisiunii Fanatik Show. A-nceput campionatul și el nimic. Ca și când n-ar avea vreo o obligație în privința asta. Vino, domne, în emisiune și ridică telefonul să anunți clasicul: ‘Mi-a scris X… Uite ce spune legat de nebunia asta cu transferurile… Deci spune așa…’.

OK, există și-n alte locuri informații, dar nicăieri nu apar de-o manieră atât de personală ca la Fanatik. Ăla care-i scrie spune tot ce are pe inimă și prin buzunare, nu păstrează nimic ascuns. În fine, eu cred c-am manifestat suficientă toleranță.

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Am acceptat emisiunea mutată la diverse ore și difuzată ca înregistrare. Am acceptat ironiile ălora angajați de sponsorul premium, Superbet, care fac mișto exact de ceea ce dă farmec emisiunii. Am acceptat ca sponsorul super premium, Aqua Carpatica, să ia tot felul de premii și să aibă deja prezență globală, cu birouri inclusiv în SUA.

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Am suportat tensiunea de-a ști că Rapid poate să piardă oricând, iar Marius Șumudică n-apucă să facă o analiză, după mici refuzuri din categoria ‘Nu pot, Horia, se va zice că uite, vine Șumudică și aruncă din nou cu noroi…’.

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L-am văzut pe Becali pe la alte emisiuni, dar n-am simțit că există acea conexiune cu moderatorul care trece de evident interesatul ‘bună seara, domnule Becali’. Le-am văzut și suportat pe toate, dar până când? Adică, are cineva habar când revine Fanatiku’?”, este mesajul postat de Beldie pe contul de Facebook, la începutul săptămânii.

Începe un nou sezon de Fanatik SuperLiga

Dragă Ștefan, avem o veste excelentă pentru tine: FANATIK SUPERLIGA se întoarce să facă show. Prima ediție a noului sezon va fi luni, 3 august, de la ora 13:30, iar la pupitru revine Horia Ivanovici!

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Chiar dacă lungă, sperăm că așteptarea a meritat. Și îți promitem, la fel cum o facem tuturor fanilor care vor intra pe www.fanatik.ro să urmărească emisiunea, că va fi un sezon absolut excepțional, așa cum v-am obișnuit deja. Și asta pentru că Horia Ivanovici este pregătit cu de-acum celebrul mesaj: ”Să facem show!”.

La prima ediție din noul sezon, invitații lui Horia Ivanovici vor fi Marius Șumudică, Dănuț Lupu și Andrei Vochin. Se vor analiza , dar nu vor lipsi discuțiile legate de participarea echipelor românești în cupele europene.

Ca de obicei, la FANATIK SUPERLIGA veți găsi , iar oameni importanți din fotbalul românesc vor intra prin telefon pentru a dezbate subiectele zilei. Țineți aproape pentru a nu rata un show garantat.

Când și cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga

FANATIK SUPERLIGA, unul dintre cele mai urmărite show-uri dedicate sportului din România, este difuzat LIVE, în exclusivitate pe FANATIK.RO, în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 13:30, dar și ori de câte ori au loc evenimente majore din sportul românesc. Premiera primei ediții a noului sezon poate fi urmărită ulterior pe canalul de precum și pe pagina de în aceeași zi, de la ora 20:00.

Sponsorul principal al emisiunii este SUPERBET, companie care susține și SuperLiga României. Totodată, FANATIK SUPERLIGA se bucură și de sprijinul sponsorului premium AQUA CARPATICA, partenerul care ne-a fost mereu aproape după cele mai intense meciuri și dezbateri.