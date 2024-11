Ștefan Bichir, comandantul clubului Steaua, amplu interviu pentru Fanatik. Atac la Gigi Becali și FCSB. Ce spune despre promovare. Exclusiv

, iar FANATIK a solicitat un interviu față în față cu omul care se ocupă de destinele celui mai titrat club din istoria sportului românesc.

Ștefan Bichir, comandantul clubului Steaua, interviu pentru FANATIK : „Suntem în discuții cu anumite companii”

la sediul clubului Steaua, însă acest lucru nu a fost acceptat. Comandantul „militarilor” a acceptat totuși să răspundă la întrebările publicației noastre.

Pe 31 decembrie vă terminați împuternicirea. Doriți să continuați în funcția de comandant al clubului Steaua?

– Cred că orice stelist își dorește această funcție, însă decizia este la Ministerul Apărării Naționale. După Sărbători vom vedea ce se va întâmpla.

Vă întreb direct: în ce constau demersurile pentru promovare în acest moment?

– Luăm în calcul ambele variante legale care pot să asigure dreptul de promovare al echipei de fotbal. Cum am comunicat în nenumărate rânduri, suntem în discuții cu anumite companii, dar așteptăm în continuare parteneri puternici, care să se alăture proiectului și să asigure din punct de vedere financiar bugetul unei noi entități.

Ștefan Bichir, comandantul clubului Steaua: „Am stabilit deja strategia pentru noul ciclu olimpic”. Vești despre Polivalentă

Ce proiecte aveți pe termen scurt legate de clubul Steaua? Se mai construiește Sala Polivalentă?

– Îmi doresc ca sporturile de echipă să revină în elită, iar pentru sporturile individuale am stabilit deja strategia pentru noul ciclu olimpic. Din punct de vedere administrativ, în acest an am finalizat reabilitarea bazinului de înot și polo, iar în curând sper să realizăm procedura de achiziție gazon terenuri din cadrul Complexului Sportiv Steaua-Forban.

Pentru Sala Polivalentă a fost realizată nota conceptuală de către Ministerul Apărării Naționale, iar Compania Națională de Investiții a avut în procedură de achiziție realizarea Studiului de fezabilitate în a doua jumătate a anului 2023, dar în urma restrângerii bugetare achiziția a fost stopată. În acest an, a fost reluată achiziția, a fost desemnat un câștigător, însă în prezent rezultatul licitației este contestat în instanță.

Cum apreciați performanțele de la Jocurile Olimpice ale sportivilor Stelei? Câți bani va primi fiecare medaliat?

– Consider că rezultatele sportivilor clubului Steaua au fost foarte bune, deși să fiu sincer, am fost puțin dezamăgit, pentru că am sperat și chiar am crezut că încă 3 sportivi vor reuși să obțină medalii. Nu o să le dau numele, ei se știu, dar vă garantez că îi vom susține în continuare, pentru că suntem siguri că sunt mai motivați pentru a reuși atingerea obiectivelor la următoarea ediție a Jocurilor Olimpice.

Referitor la bonusuri, niciun sportiv nu a primit încă niciun premiu din partea clubului. După ce vor fi premiați de Comitetul Olimpic Sportiv Român, vor putea fi recompensați și de către clubul nostru, în conformitate cu prevederile legale.

Ștefan Bichir cere modificarea Legii Sportului: „Vreau să vă mărturisesc că nu am renunțat”

Revenind la promovare, că asta așteaptă toată lumea, luați în calcul o asociere cu un privat sau cu o asociație non-guvernamentală? Care credeți că este cea mai bună soluție pentru ca Steaua să obțină acest drept?

– Luăm în calcul orice asociere care să asigure posibilitatea de a promova în SuperLiga. Totuși, vreau să vă mărturisesc că nu am renunțat la modificarea Legii Sportului. Din punctul meu de vedere, consider că aceasta ar fi cea mai bună soluție pentru fotbalul românesc.

Am spus în nenumărate rânduri că meritul sportiv trebuie să primeze și suntem siguri că modificarea Legii Sportului ar aduce beneficii mari întreg sportului românesc. Cred că dacă toată lumea ar gândi în mod constructiv, ar realiza că modificarea Legii Sportului este o șansă mare pentru fenomenul sportiv din România.

Ați fost contestat de galeria Stelei aproape la fiecare meci. Cum priviți acest subiect?

– Nu pot comenta reacțiile fanilor. Este evident că suporterii sunt nemulțumiți de faptul că echipa se află în Liga 2, dar cred, că pentru a reuși să ducem Steaua acolo unde îi este locul trebuie să tragem toți în aceeași direcție.

Ștefan Bichir, atac la FCSB: „Din punct de vedere moral, nu cred că este normal ca ei să joace pe stadionul Steaua”

Vi se pare normal ca FCSB să joace în Ghencea? Au mai fost cereri și de la alte cluburi?

– Din punct de vedere moral, nu cred că este normal ca ei să joace pe stadionul Steaua. De ce afirm asta? Pentru că acest club înființat în 2003 continuă furtul de identitate și încalcă în mod frecvent deciziile și hotărârile judecătorești ale instanțelor din România.

Cred că ei trebuie să realizeze că nu mai au nimic și nu au avut nimic în comun cu Steaua și că echipa lor se numește FCSB. Trebuie însă să adaug că din punct de vedere legal, ei au dreptul de a evolua pe stadionul din Ghencea, la fel ca ca alte cluburi.

Care credeți că este cea mai mare realizare în mandatele dumnevoastră în funcția de comandant al clubului Steaua?

– Consider că activitatea Clubului Sportiv al Armatei Steaua trebuie analizată de către conducerea Ministerului Apărării Naționale, dar pot să vă spun că ne-am realizat obiectivele de performanță stabilite încă dinainte de Jocurile Olimpice.

De asemenea, nu am cum să nu amintesc de anul 2022, în care clubul nostru a fost la înălțime: 30 de medalii la Campionatele Mondiale și 47 de medalii la Campionatele Europene. Au fost 6 titluri mondiale și 12 medalii de aur la campionatele continentale. Sper să nu greșesc, dar a fost una dintre cele mai fructoase perioade din istoria recentă a clubului nostru.

Ștefan Bichir îl sprijină public pe Florin Talpan: „Conducerea clubului Steaua îl susține necondiționat în toate demersurile”

Cum decurge colaborarea clubului cu MApN? Domnul ministru Anghel Tîlvar se implică direct în problemele clubului? Dar Secretarul de Stat Eduard Bachide?

– Consider că avem o relație foarte bună. Ministerul Apărării Naționale sprijină activitatea clubului, iar domnul ministru și domnul secretar de stat nu se implică direct în activitățile clubului, care se desfășoară în conformitate cu prevederile legale.

Cum ați caracteriza relația dumneavoastră cu Florin Talpan? În spațiul public au apărut informații conform cărora domnul Talpan a fost amenințat că va fi sancționat financiar…

– Conducerea clubului Steaua este alături de domnul Florin Talpan și îl susține necondiționat în toate demersurile pe cale procesuală în care este implicat clubul nostru. În altă ordine de idei, nu știu de unde apar astfel de informații, care nu au nicio legătură cu realitatea. Domnul Talpan nu a fost amendat și nici nu va fi, pentru că nu avem niciun motiv, dar și pentru că nu este bază legală pentru așa ceva.

Ștefan Bichir: „Conflictul cu FCSB este artificial. Steaua este, a fost și va fi în Ghencea”

Cum vi se pare acest scandal dintre FCSB și Steaua?

– Conflictul este artificial, susținut de media pentru că numele Steaua vinde. Din punctul meu de vedere lucrurile sunt clare. Steaua este, a fost și va fi în Ghencea. Steaua este clubul Ministerului Apărării Naționale care a fost înființat în 1947 și nu poate fi confundat cu un club care face orice să mențină și să inducă lumea în eroare. Încă mai sunt procese, dar ne apropiem de final.

Vă rog să adresați un mesaj suporterilor Stelei.

– Indiferent cât este de greu, trebuie să rămânem alături de Steaua. Doar împreună putem reuși să ducem Steaua acolo unde îi este locul.

„Legea Sportului este cea care ne-a împiedicat și ne împiedică în continuare să nu evoluăm în SuperLiga”

Echipa de fotbal a câștigat sau a pierdut suporteri în ultimii 5 ani? Aveți vreo astfel de statistică?

– Nu am cunoștință că există o asemenea statistică, dar sunt sigur că avem un bazin important de fani. La meciurile cu Dinamo și Rapid ați văzut ce asistență numeroasă a fost pe stadionul Steaua.

A cui credeți că este vina pentru faptul că cel mai mare nume din fotbalul românesc joacă doar în Liga 2?

– Legea Sportului este cea care ne-a împiedicat și ne împiedică în continuare să nu evoluăm în SuperLiga. Din punct de vedere sportiv, vă reamintesc că în sezonul 2022-2023 am obținut promovarea directă din punct de vedere sportiv. Dacă ne mai amintim că trebuia să evoluăm și în barajul de promovare în sezonul 2021-2022 este clar că prevederile legii ne-au împiedicat să evoluăm pe prima scenă a fotbalului românesc.

Ștefan Bichir, replică pentru Gigi Becali: „Niciodată FCSB nu va fi Steaua!”

A existat vreo societate care să manifeste interesul pentru asociere în ultima perioadă? De ce nu a fost posibilă asocierea?

– Au fost și sunt mai multe companii interesate să se asocieze cu clubul nostru, dar din nefericire nu am ajuns până la final din diverse motive.

Gigi Becali a declarat că FCSB va fi în curând Steaua București. Cum comentați?

– Niciodată! Nu vreau să intru în polemică cu nimeni, dar patronul FCSB-ului a spus multe de-a lungul timpului, care s-au dovedit a fi neadevărate.

1 aprilie 2021 e data la care colonelul Răzvan Ștefan Bichir și-a început mandatul de comandat al clubului Steaua