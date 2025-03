Ștefan Bodișteanu s-a supărat și a ales naționala Moldovei! Săgeți către Daniel Pancu: ”Metodele de selecție în România sunt foarte stranii” 

Internaționalul de tineret și a ales să joace pentru naționala mare a Moldovei. Mijlocașul stânga de la FC Botoșani a fost pentru meciurile cu Norvegia (22 martie) și Estonia (25 martie) din preliminariile CM 2026.

Tatăl fotbalistului, Ruslan Bodișteanu, a precizat pentru FANATIK că fiul său a făcut acest pas deoarece a simțit ”lucruri stranii” la selecția jucătorilor de la lotul României U21.

Ștefan Bodișteanu, născut la Chișinău, pe 1 februarie 2003, are dublă cetățenie moldovenească și română. Mijlocașul stânga, format de la 12 ani la Academia Hagi, a jucat la toate loturile de juniori ale României, purtând în unele meciuri și banderola de căpitan.

Ruslan Bodișteanu, tatăl fotbalistului de la FC Botoșani, a explicat motivul pentru care Ștefan Bodișteanu a renunțat la naționala României și a dat curs convocării la reprezentativa Moldovei.

”Eu sunt un părinte care nu mă implic în activitatea sportivă a copilului. Sunt antrenor de lupte și am condus loturi naționale. E tare straniu că Ștefan a jucat la toate loturile de juniori ale României, de la 15 ani până la U20, iar de la 20 în sus nu a mai fost convocat. Metodele de selecție în România sunt foarte stranii”, a declarat părintele lui Ștefan Bodișteanu, pentru FANATIK.

Părintele lui Ștefan Bodișteanu a continuat: ”Nu am înțeles cum de la 14 ani până la 20 de ani a fost convocat în fiecare națională, iar la U21 nu a fost convocat măcar o dată. Băieții vorbesc între ei, își cunosc nivelul. Îl sunau prietenii și îl întrebau mirați: ’Ștefan, tu nu ești convocat?’. Pare straniu. Aceste lucruri stranii ne-au determinat să alegem naționala Moldovei, o alegere mai stabilă.

Nu spun că Ștefan e cel mai bun, dar cred că merita să fie convocat măcar o dată, de două ori la U21, se vedem ce poate. Pentru mine sunt lucruri foarte stranii. Asta e părerea mea”.

Daniel Pancu, selecționerul României U21, îl monitoriza pe Ștefan Bodișteanu, fiind inclus în lotul lărgit pentru turneul final EURO 2025 Under 21. ”Pancone” îl cunoaște foarte bine pe Ștefan Bodișteanu, deoarece l-a avut sub comanda lui la lotul U20.

Potrivit lui Daniel Pancu, pe postul de mijlocaș de bandă stângă Ștefan Bodișteanu îi avea în fața lui pe Tavi Popescu (FCSB), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova), Rareș Ilie (Catanzaro), Ianis Stoica (Hermannstadt) și Andrei Gheorghiță (FCSB).

Am dat copilul de la 13 ani de acasă, l-am dus la Academia Hagi. Îl vedeam o dată pe an. Visul nostru era să joace pentru România, dar asta e situația. Era mai greu pentru Ștefan să ajungă la naționala de seniori a României, dar pentru a ajunge acolo trebuie să joci și la Under 21. Ori el nu a primit nicio șansă” – Ruslan Bodișteanu, tatăl lui Ștefan Bodișteanu