Ștefan Borleanu de la Chefi la cuțite, note impresionante la BAC. La ce materii a dat examen

Tânărul de 26 de ani a demonstrat că este un bucătar excepțional, care a învățat pe băncile școlii. Concurentul din echipa albastră a terminat liceul cu note mari, examenul maturității clasându-l printre cei mai buni.

ADVERTISEMENT

Într-o serie de întrebări, pe pagina sa de Instagram, din echipa lui Florin Dumitrescu, a dezvăluit care au fost punctajele pe care le-a obținut la bacalaureat, dar și la ce materii a susținut acest examen.

Ștefan Borleanu de la Chefi la cuțite, un elev eminent. Ce note a luat la bacalaureat

Mai exact, este vorba de materii clare și concise, printre care se numără matematica și fizica, care de altfel l-au făcut să se înscrie ulterior la o Facultate de Construcții, la fel cum a făcut și tatăl său, care este inginer.

„Matematică 9,10, română 8,60 și fizică 8,50”, este răspunsul oferit de Ștefan Borleanu pe rețelele de socializare, care a spus anterior și de ce a renunțat la facultatea pe care o începuse.

ADVERTISEMENT

cu tunică albastră a dezvăluit în cadrul emisiunii Showbiz Report, de la Antena Stars, motivul pentru care în anul trei de facultate a ales altă cale. Ștefan Borleanu avea să-și descopere adevărata vocație, bucătăria.

De ce a renunțat Ștefan Borleanu la Facultatea de Construcții

Tânărul originar din Vâlcea a fost mereu pasionat de această artă, precizând că tatăl său a fost cea mai dezamăgită persoană pentru că a renunțat la cursurile Facultății de Construcții.

„Era prea grea. Eu m-am dus, în primul an de facultate a fost ok, al doilea an deja a început să fie greu, am avut niște proiecte mai complicate, iar deja în al treilea an nu am mai ținut pasul.

ADVERTISEMENT

Era o facultate la zi, nu am plătit. În anul trei am simțit că nu e ceea ce îmi place. Tata a fost dezamăgit, știu că a fost și puțin supărat pe mine.

Nu-mi aduc aminte exact cuvintele lui, dar îmi aduc aminte fața lui. Erau trei ani irosiți din viața mea”, a mărturisit cuțitul de aur de la „Chefi la cuțite”, la .

ADVERTISEMENT

Mai târziu, în anul 2017, Ștefan Borleanu a făcut cursuri de specialitate și a lucrat la diverse restaurante pentru a-și perfecționa abilitățile culinare. A muncit în Statele Unite ale Americii la un local cu trei stele Michelin, unde a avut multe de învățat.

Restaurantul fiind unul de top, concurentul de la Antena 1 a avut posibilitatea să lucreze cu produse de cea mai bună calitate. De aici și până la „Chefi la cuțite” a mai fost doar un pas, reușind să-i impresioneze pe jurați cu preparatul său.