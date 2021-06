Ștefan Borleanu, cuțitul de aur din echipa albastră, i-a transmis un mesaj lui Florin Dumitrescu după finala Chefi la Cuțite. Marele premiu a fost câștigat de concurenta lui Cătălin Scărlătescu, Narcisa Birjaru.

Câștigul tinerei de 24 de ani a stârnit multe controverse atât printre fanii show-ului culinar, cât și printre ceilalți concurenți.

Ștefan Borleanu a ținut să-și spună părerea în legătură cu cea care a câștigat acest sezon. Tânărul este de părere că atât el, cât și alți concurenți ar fi avut mai multe de demonstrat.

Ștefan Borleanu, mesaj pentru Florin Dumitrescu, după finala Chefi la Cuțite: „Vă contrazic”

consideră că bucătăria din 2021 înseamnă mai mult decât o tocăniță, făcând astfel referire la câștigătoarea acestui sezon.

Fostul concurent a felicitat-o și pe Elena Matei pentru că a ajuns în finală, dar și pe alți concurenți, inclusiv pe cei care i-au fost coechipieri.

„Îmi pare rau să vă contrazic @chefflorindumitrescu dar nu prea avem ce să învătăm de la Narcisa, nu cred că vedem la fel bucătăria. Nu am judecat pe nimeni, nu am subestimat pe nimeni, nu e stilul meu, dar consider că am fost câțiva care meritam mai mult de la acest show.

Am avut mereu gust în farfurii, am avut tehnică și am dat tot ce am mai bun pentru a ajunge cât mai departe. Recunosc că la final am ajuns să ma frustreze situația, dar am trecut peste.

Bucătăria pentru mine înseamnă mult mai mult decat o tocăniță, suntem in 2021 și trebuie sa evoluam, să ne ajutăm de tehnologie. Mă bucur totuși că am avut meniul în finală, chiar dacă nu am fost eu cel care l-a executat.

Felicitari @elenaamatei te-ai descurcat bine! Câștigul cel mai mare a fost altul, am legat prietenii cu niște oameni speciali de la care cu siguranță am ce să învăț!

Felicitări @catalin.amarandei, @alexandru.baditoaia, @florinrevesz, @rikito.watanabe, @vegilicios , @keedonline! Am mai multe de demonstrat în afara acestui show!”, a scris Ștefan Borleanu pe .

Reacția lui Ștefan Borleanu a venit după ce Florin Dumitrescu le-a transmis fanilor pe InstaStory să nu mai judece concurenții care au ajuns în finală și modul lor de a găti, referindu-se la Narcisa Birjaru.

Totodată, juratul a subliniat că fiecare sezon a avut o probă a tocănițelor în semifinală, fiind o probă care îi pune la încercare pe concurenți.

Narcisa Birjaru, câștigătoarea sezonului 9 Chefi la Cuțite

Narcisa Birjaru este Chefi la Cuțite. Tânăra de 24 de ani a câștigat farfuria de aur și premiul în valoare de 30.000 de euro.

Chef Cătălin Scărlătescu este foarte mândru de concurenta lui, fiind și prima femeie care câștigă show-ul culinar de la Antena 1.

Narcisa nu s-ar fi așteptat să ajungă până aici și îi este recunoscătoare chefului pentru toate sfaturile și îndrumările oferite de-a lungul acestui sezon.

De data aceasta, Gina Pistol este cea care a anunțat câștigătorul acestui sezon, fiind alături de Irina Fodor, care a înlocuit-o de când au început battle-urile.

Concurenții s-au bucurat foarte mult să o vadă pe iubita lui Smiley în platou, însărcinată în ultimul trimestru la momentul filmărilor. Aceștia s-au apropiat și de Irina Fodor, care i-a felicitat pe toți pentru rezultatele lor.