Ediția din 12 iunie a competiției a adus înfrângerea echipei roșii. Vedetele au pierdut jocul pentru imunitate și au fost nevoiți să nominalizeze un concurent pentru eliminare.

Fostul rapidist a strâns trei voturi, iar Zanni și Raluca Dumitru au primit câte unul. Astfel, fotbalistul este în pericol să părăsească emisiunea.

Ștefan Ciuculescu riscă să fie eliminat de la Survivor România. Cum a reacționat Faimosul

Ștefan Ciuculescu nu a fost surprins de nominalizare: „așa cum am mai spus, mă așteptam, mai ales că în aceste săptămâni am fost cel mai slab din echipă”.

„Nu mă surprinde absolut deloc. Asta e situația, mergem mai departe. Megem cu capul sus, pieptul în față, suntem bărbați. N-avem ce face”, a spus acesta, potrivit

Echipa Faimoșilor numără șase membri. Dintre aceștia, unul este sub supravegherea medicilor. și nu a putut fi votat sau nominalizat.

Războnicii mai sunt doar doar patru. Ei au fost cei care au pierdut primul joc de imunitate, așa că unul dintre concurenții nominalizați pentru eliminare este din echipa albastră,

Albert este și el accidentat, iar acest lucru l-a pus în dificultate și pe parcusul probelor, dar și în relația cu ceilalți. Sebastian Chitoșcă l-a acuzat că s-ar victimiza pentru a câștiga simpatia celor de acasă.

Faimoșii, dezamăgiți de rezultatul meciului pentru imunitate

Raluca Dumitru s-a declarat dezamăgită de cum s-a prezentat în timpul probelor. Faimoasa a explicat că Zanni nu a putut intra pe traseu pentru că nu a ajuns ea la final: „finalul nu m-a avantajat. Îmi pare rău că nu i-am oferit șansa lui Zanni să ajungă la final”.

În schimb, Zanni i-a luat apărarea colegei sale: „vreau să-i spun Ralucăi că deși e aici de foarte puțin timp nu a avut nimeni așteptări de la ea. Părea o lady. Sunt mândru de ea și o vom folosi la toate ștafetele”.

„A fost doar o zi în care nu a ajuns la final. Mă bucur că intru cu ea la ștafetă. Astăzi nu a am reușit să intru, dar ea e de apreciat. Fetele au făcut tot ce au putut. Maria este o față foarte complexă, completă. Aici iar mi se face dor de Ana, că nu mai aducea eaatâtea puncte. Azi am dat tot ce am putut, ce o fi o fi,” a adăugat.

Consiliul de nominalizare a adus reprosuri și lacrimi. Elena Marin a izbucnit în lacrimi, după ce colegii săi și-au spus părerea cu privire la ea.