Ștefan Ciuculescu s-a despărțit de iubită. Fostul concurent de la Survivor România nu vrea să mai audă de relații

Ștefan Ciuculescu de la Survivor România nu mai este împreună cu iubita sa, a cărei identitate a fost pentru multă vreme un mister.

Fostul fotbalist de la Dinamo a dezvăluit la Wownews motivul pentru care își dorește ca în acest an să nu mai audă de relații.

Într-un dialog cu Ionuț și Daniela Bizo, Ștefan Ciuculescu a vorbit despre motivele care ar fi dus la ruptura dintre el și partenera sa de viață.

Ștefan Ciuculescu de la Survivor România s-a despărțit de Marina: „Vreau să fiu singur”

a mărturisit că el nu poate trăi într-o relație în care să fie non-stop lipit de persoana de lângă el. Acesta este și motivul pentru care s-a gândit mai bine și preferă mai degrabă libertatea.

Îi place să se distreze, să experiementeze lucruri noi, iar într-o relație aceste lucruri nu sunt mereu posibile, mai ales când unul dintre parteneri este ceva mai lipicios și cere atenție 24 din 24.

„În 2022 vreau să fiu singur. Eu mai sunt și cu libertatea. Pentru mine, unul, e prea mult. Și acasă, și la lucru, și pe drum”, a declarat Ștefan Ciuculescu la .

Se pare că relația dintre Ștefan și Marina, blondina cu care acesta s-a afișat la un moment dat, nu a funcționat așa cum și-a dorit.

Dacă în toamna anului trecut, ex-fotbalistul a părut extrem de entuziasmat și fericit alături de femeia cu care spera să fie mult timp împreună, acum lucrurile stau complet diferit.

În urmă cu câteva luni, era extrem de entuziasmat: „Locuim sub același acoperiș”

În luna septembrie 2021, atunci când Ștefan a apărut pe Youtube cu Marina, acesta susținea că avea mari așteptări de la relația respectivă.

Cei doi chiar s-au mutat la un moment dat împreună, dar apoi și-a dat seama că nu este ceea ce își dorește.

„Nu ar fi fost loc de o aventură cu această persoană cu care sunt din data de 12 august. Așa că… Marina, sper că nu te uiți la această emisiune. E o relație foarte ok. Mă simt foarte bine. Sper că e treaba reciprocă. Mă bucur că am cunoscut-o și că… Sunt foarte direct în situația asta. Locuim sub același acoperiș, nu de pe 12 august, ci de pe 13 august.

(…) Mie îmi plac fetele simple, naturale. Eu sunt foarte romantic. În fine, mie îmi place, mă simt bine. Mă simt în largul meu. Sper că și ea la fel. Sper cu ocazia asta să treacă și ea peste micile momente de gelozie”, spunea Ciuculescu în urmă cu câteva luni.