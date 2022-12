Ștefan Hrușcă și Fuego s-au îmbogățit de sărbători. Câți bani au făcut, de fapt, de Crăciun

Fuego și Ștefan Hrușcă s-au îmbogățit de aceste sărbători de iarnă. După zecile de concerte pe care le-au avut, aceștia pot să petreacă Revelionul cu buzunarele pline de bani.

Ștefan Hrușcă și Fuego au făcut mulți bani de aceste sărbători. Cei doi artiști sunt în sezonul lor de glorie în , fiind cunoscuți pentru colindele lor.

Astfel, cei doi au avut multe concerte pentru care au fost remunerați regește și pot să înceapă anul cu mulți bani în buzunare.

Ștefan Hrușcă a avut în total circa 50 de concerte de Crăciun, dintre care 15 în afara țării noastre, iar pe teritoriul României a avut 33 de spectacole.

Pentru a putea să le susțină pe toate, artistul a plecat la drum chiar de pe 15 noiembrie. În aceatsă lună și jumătate de sărbătorile de iarnă, Ștefan Hrușcă a încasat circa 350.000 de euro, scrie

Fuego, câștiguri foarte mari de Crăciun

Și Fuego a strâns mulți bani de pe urma concertelor sale de Crăciun. Hiturile sale de sărbători, inclusiv i-au adus lui Fuego circa 100.000 de euro în conturi cu care va intra în Noul An.

Pe numele său real Paul Surugiu, Fuego a reușit să strângă această sumă impresionantă din colinde pentru toate cele 25 de reprezentații pe care le-a susținut.

Dar lucrurile nu sunt numai roz pentru Fuego, deoarece acesta are an de an o dorință de Crăciun care nu se poate îndeplini.

Artistul și-ar dori să îl mai aibă pe tatăl lui aproape. iar vestea a fost un adevărat șoc pentru că bărbatul nu avea probleme de sănătate, ci a murit subit după un infarct.

În aceeași categorie a artiștilor care și-au făcut buzunarele doldora de bani de sărbători se află și Ștefan Bănică Jr.

Acesta a reușit să obțină doar după trei concerte de Crăciun 50.000 de euro, o sumă deloc neglijabilă pentru un număr redus de spectacole.