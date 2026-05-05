Ștefan Iovan, internat la Spitalul Militar! Legenda Stelei nu a mai ajuns la expoziția de la Muzeul Fotbalului

Ștefan Iovan, fostul mare fotbalist al Stelei, a fost internat la Spitalul Militar în cursul zilei de marți, 5 mai. Ce probleme de sănătate are legenda din Ghencea?
Bogdan Ciutacu
05.05.2026 | 12:54
Ștefan Iovan (65 ani) a fost internat la Spitalul Militar în cursul zilei de marți, 5 mai, cu probleme de sănătate. Legenda roș-albaștrilor ar fi trebuit să participe la expoziția de la Muzeul Fotbalului, însă nu a mai ajuns.

Marți, 5 mai, la Muzeul Fotbalului din București a avut loc o expoziție dedicată Stelei, cu două zile înainte de aniversarea a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Tricoul lui Gică Hagi, mănuși semnate de regretatul Duckadam, dar și trofeul Cupei Campionilor Europeni au fost așezate pentru a putea fi admirate de către fani.

Adrian Bumbescu a luat parte la evenimentul la care era așteptat și Ștefan Iovan. Doar că fostul mare fundaș dreapta nu a mai ajuns la eveniment, deoarece a întâmpinat probleme de sănătate. Chiar în timpul unei conferințe de presă de la Muzeul Fotbalului, Ștefan Iovan, internat la Spitalul Militar, l-a sunat pe jurnalistul Ionel Stoica pentru a-l anunța că nu mai ajunge la eveniment.

Conform spuselor sale, Ștefan Iovan a fost internat la Spitalul Militar, fiind pe perfuzii, din cauza stresului din ultima perioadă de la Steaua. Legendele Stelei au intrat în conflict cu ministrul Apărării, Radu Miruță, după tăierile masive din bugetul CSA. Pe lângă Adrian Bumbescu și Ionel Stoica, la evenimentul de la Muzeul Fotbalului participă și Sensei Florentin Marinescu.

„Ștefan Iovan vă transmite salutări. Ar fi trebuit să fie aici, cu noi, dar e la Spitalul Militar. Din păcate, stresul din ultima perioadă, i s-a schimbat și tratamentul pentru problemele cardiace, l-a cam pus pe butuci. S-a internat, i-au făcut un set de analize, mai urmează și altele. A zis că va fi bine, își cere scuze și vă transmite toate cele bune”, a spus Ionel Stoica la conferința de presă.

Reacția lui Ștefan Iovan de pe patul de spital

Ștefan Iovan a reacționat de pe patul de spital și a vorbit despre problemele de sănătate pe care le are. Fotbalistul care a cucerit Cupa Campionilor Europeni alături de Steaua la Sevilla susține că se simte mult mai bine. „Sunt la Spitalul Militar pentru niște investigații la inimă. Am fost ieri cu Victor Pițurcă la Otopeni și am dat niște interviuri. De emoție am simțit că mi-a crescut mult tensiunea.

Am venit la Spitalul Militar pentru investigații de rutină, nu sunt de internat. Acum mă simt bine. Trebuie ca medicii să stabilească despre ce e vorba pentru a-mi prescrie medicația necesară.

Meseria de antrenor te face să treci prin toate stările, iar la o anumită vârstă trebuie să fim mai calmi pe cât posibil. E greu după ce o viață întreagă am fost obișnuiți să fim competitivi”, a spus Ștefan Iovan, pentru golazo.ro.

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
