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Ștefan Iovan își aduce aminte cu plăcere de , unde a avut un salariu de 10 ori mai mare decât la Steaua!

Ștefan Iovan, olteanul transferat la Brighton

Ștefan Iovan a mărturisit pentru FANATIK cum a ajuns de la Steaua la Brighton în 1991: „S-au interesat de mine și au venit să mă vadă în Ghencea la ultimul meci pentru Steaua. Nu am putut să refuz pentru că era și prima mea experiență la un club din străinătate și îmi doream foarte mult să plec.

Era un campionat puternic și atunci, chiar dacă era Championship. Mi-au oferit salariu 10.000 de lire, iar la Steaua aveam 1.000 de dolari. Sunt primul jucător român care a evoluat în fotbalul englez”.

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Fostul mare fundaș dreapta a dezvăluit de ce nu a mai continuat în Anglia: „Cred că ce m-a dat foarte mult pe mine înapoi în Anglia a fost accidentul foarte grav pe care l-am avut. Nici până în ziua de azi nu e clar ce am avut. Mi se tasase coloana și de-acolo au plecat toate problemele din punct de vedere fotbalistic. De-asta nu am rămas la Brighton și m-am întors la Steaua”.

Ștefan Iovan, convins că Universitatea Craiova poate face surpriza în Conference League

Antrenorul Stelei în vârstă de 66 de ani știe de ce „leii” ar putea să aibă un complex în fața „pescărușilor”: „Pentru Craiova nu cred că e Brighton neapărat o sperietoare, ci campionatul extrem de puternic în care evoluează, mai ales că englezii sunt și în formă”. Deși nu a jucat niciodată la Universitatea Craiova, „Tancul” s-a născut în Oltenia la Moțăței: „Eu sunt oltean, am jucat pe final de carieră la Electroputere Craiova și chiar dacă am jucat pentru Brighton mi-aș dori ca Universitatea să câștigi și ar fi ceva frumos pentru fotbalul românesc pentru că nu prea am câștigat împotriva echipelor din Anglia”.

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Iovan e de părere că : „Brighton e totuși o echipă puternică și dacă vor câștiga acolo, înseamnă că Universitatea Craiova chiar este o echipă puternică, peste media campionatului. Jucătorii străini au ridicat valoarea lotului. În Anglia se pune foarte mult accent pe pregătirea fizică și trebuie să aibă grijă să nu intre într-un joc fizic. Totul pleacă de la putere. Dacă ești bine antrenat și foarte bine din punct de vedere fizic, te poți pune cu orice adversar”.

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