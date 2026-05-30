Stefan Pirgic, primul transfer al verii la FCSB?! Roş-albaştrii forţează mutarea: “Este un jucător foarte bun care ne poate ajuta”

FCSB pregătește o campanie de transferuri spectaculoasă după calificarea în cupele europene. Mihai Stoica a confirmat negocierile pentru Stefan Pirgic și a vorbit despre posibilitatea revenirii lui Florinel Coman.
Alex Bodnariu
31.05.2026 | 00:03
FCSB s-a calificat în cupele europene, iar Gigi Becali este pregătit să investească pentru a construi o echipă care să ajungă în fazele superioare din UEFA Conference League și să se bată din nou la titlu. Mihai Stoica a vorbit despre transferurile pregătite de roș-albaștri.

Unul dintre jucătorii pe care FCSB îi vrea în această vară este Stefan Pirgic. Mijlocașul sârb de 23 de ani joacă în țara natală, la Zelezničar Pancevo, și are o cotă de piață de 800.000 de euro. MM Stoica a precizat că se poartă negocieri, însă situația sa nu este încă definitivă.

„Vrem să aducem exact ce discutasem, un fundaș dreapta. Suntem aproape închiși pe acel post. E adevărată informația legată de Stefan Pirgic. Mie mi s-a spus că e aproape rezolvată, dar nu cred că e chiar așa. Îmi place foarte mult. E jucător bun. El junioratul l-a făcut atacant și chiar extremă. Ca profil este un număr opt, dar antrenorul său l-a făcut șesar. E un fel de Adrian Șut. Mi-ar plăcea să putem să îl aducem”, a precizat managerul celor de la FCSB în direct la MM la FANATIK.

Florinel Coman este un alt jucător care în această vară ar putea ajunge la FCSB. Atacantul își dorește să plece de la Al Gharafa, iar Mihai Stoica a precizat că ar fi o adevărată lovitură, însă mai este mult până să se ajungă la un acord.

„Așteptăm să vedem ce se întâmplă cu Florinel Coman. El mai are un an de contract. Dacă vrea să se întoarcă în țară, îl primim cu brațele deschise. El nu a jucat acolo. Nu știu ce vrea. Are un agent care poate să îi găsească soluții. Acum doi ani putea să revină la noi și a ajuns la Cagliari. Nu e neapărat să plece din Qatar și să vină la noi. Nu se face automat mutarea. Poate să meargă și în altă parte. L-am primi cu mare bucurie. Încercăm să aducem și un jucător de bandă în partea dreaptă. Avem nevoie neapărat. Și de un vârf”, a mai spus MM Stoica.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Cristi Chivu este supărat pe un antrenor român: 'Nu uită chestia asta!'
