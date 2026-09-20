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OM – PSG, cel mai încins derby din fotbalul francez, va înregistra un nou episod duminică, de la ora 21:45, pe Stade Velodrome, în etapa 5 din Ligue 1. Rivalitatea dintre cele două echipe a avut mai multe episoade tensionate de-a lungul timpului, însă unul a fost generat de un român.

Un român trecut pe la OM a cerut tricoul lui Zlatan Ibrahimovic

Fundașul român Ștefan Popescu, format în academia lui AS Roma, a bifat prezențe în tricoul lui Ajaccio și Cesena înainte de a ajunge la Olympique Marseille. Totuși, nu l-a impresionat pe antrenorul Elie Baup și a fost trimis la echipa a doua, fără să bifeze vreun minut în Ligue 1.

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Deși numele lui nu a făcut furori pe Stade Velodrome, a stârnit un real scandal în tabăra din Aix-en-Provence, încălcând rivalitatea aprigă dintre cele două echipe. Ștefan Popescu a profitat de faptul că a fost coleg cu , la Cesena, și înainte unui duel PSG – OM, și știind că ”Briliantul” are o relație de prietenie cu starul suedez, l-a rugat să îi facă rost de tricoul lui .

Dorința fotbalistului român nu a rămas un secret pentru mult timp, generând un haos în rândul suporterilor lui OM. Reacția lui Zlatan și dacă Ștefan Popescu a ajuns în posesia tricoului nu au fost dezvăluite, dar evenimentul nu a rămas fără repercursiuni.

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Căzut în dizgrația suporterilor, aventura sa pentru ”alb-albaștrii” s-a încheiat inevitabil. La sfârșitul sezonului, prima câștigătoare a Ligii Campionilor din Franța nu a mai vrut să continue colaborarea cu Ștefan Popescu. Rămas fără echipă, fundașul stânga s-a întors în Corsica, la Ajaccio, unde a fost din nou coleg cu Adrian Mutu timp de un sezon.

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Ștefan Popescu și-a încheiat cariera prematur

Văzut ca potențial jucător pentru echipa națională, fundașul român a încheiat socotelile cu fotbalul la o vârstă neașteptată. După aventura de la Ajaccio, unde a evoluat în numai 6 partide, a încercat să își revitalizeze cariera în România, la Astra Giurgiu. Ștefan Popescu a jucat doar 2 meciuri sub comanda lui Daniel Isăilă: contra Concordiei Chiajna 1-0 și FC Vaslui 4-1.

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A revenit în Italia, la Ternana, în Serie B și a jucat 26 de partide. Deși nu a fost păstrat de club, i-a convins pe conducătorii Modenei să îi ofere un contract valabil pe 2 sezoane. A jucat constant pentru ”galben-albaștri”: 50 de meciuri și a marcat 2 goluri.

Ultimul angajament din Italia a fost în tricoul Salernitanei, unde a strâns 11 apariții dintre care 3 din postura de titular, iar contractul său nu a fost prelungit. Rămas fără echipă, Ștefan Popescu a revenit în România, la Poli Iași, echipa din orașul său natal. Totuși, a rezistat doar 4 luni în Copou și s-a retras, din cauza unor probleme de sănătate, la 26 de ani:

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”Ultima oară am jucat la Poli Iași, înainte de pandemie. Apoi, am avut și unele probleme de sănătate, am ales să renunț la carieră și să preiau afacerea părinților”, a spus fundașul, pentru .