Ștefan Stan, primul câștigător Vocea României, sfat prețios pentru Theo Rose: „Să nu o ia valul cum m-a luat pe mine”. Ce mare surpriză pregătește cântărețul

Ștefan Stan, primul câștigător din istoria Vocea României, a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, în care a vorbit despre experiența sa în show-ul de la PRO TV, anunțând și o mare surpriză pe care a pregătit-o pe plan muzical.

Interviu cu Ștefan Stan, primul câștigător Vocea României: „Nu am avut pregătire muzicală, caz social ca să impresionez”

Ștefan va lansa în acest sfârșit de săptămână o nouă melodie, una cu care speră să ajungă la inimile oamenilor. Cântărețul a postat deja un teaser cu piesa „Șah în dragoste”, pe

Artistul a făcut o serie de mărturisiri despre lupta cu celebritatea, schimbările prin care a trecut la nivel personal, participarea la Eurovision, dar și la ce jurat de la Vocea României de acum ar merge dacă nu ar fi cunoscut.

-Ești primul câștigător al competiției Vocea României. Cât de mult a contat pentru tine acest concurs? Te-a ajutat în vreun fel?

Normal că a contat. Eu nu îmi imaginam niciodată că voi câștiga. Eu nu am avut nicio pregătire muzicală, nu am avut niciun caz social ca să impresionez lumea să mă voteze. Și pentru mine a fost destul de surprinzător că am câștigat. A fost o experiență frumoasă. Vorba aia, primul nu se uită niciodată (n.r.: râde).

-În ce fel s-a schimbat viața ta de când ai devenit cunoscut datorită show-ului de la PRO TV?

Sincer, a fost o perioadă în care mă credeam boss. Mi se urcase faima la cap la un moment dat. Singur mi-am dat seama de asta, nu a trebuit să îmi zică nimeni.

„M-a șifonat viața”

-Și cum ai ieșit din asta?

M-a șifonat viața. M-am maturizat pe parcurs. Am realizat că nu câștigi nimic cu superioritate. Mi-am dat seama că trebuie să rămân liniștit, să empatizez mai mult cu oamenii.

-După perioada în care ai fost cu nasul pe sus, ți s-a mai reproșat că ești arogant?

Sunt tot felul de oameni care spun că ești arogant și dacă nu ești. Dacă apari pe sticlă, gata, lumea are senzația că ești cu nasul pe sus. E o sticlă până la urmă. Televiziunea nu transmite sentimentele.

„Theo Rose e o voce foarte bună”

-Începe în curând Vocea. Știm că tu ai fost în echipa lui Smiley. Dacă nu ai fi cunoscut și ai participa acum în concurs, în afară de Smiley, cu cine ai vrea să colaborezi?

Hmmm, probabil la pentru că e o voce foarte bună. Chiar am vorbit la un moment dat cu ea, i-am zis să nu se schimbe, să nu o ia valul cum m-a luat pe mine.

-Ai participat la un moment dat și la Eurovision. Te-ar mai tenta Selecția Națională?

Nu! Consider că a fost o greșeală participarea mea la Eurovision. Mie nu îmi place să cânt în duet, dacă artistul cu care cânt nu e profesionist. Fetița cu care am cântat (n.r.: TeddyK) nu avea pregătirea necesară. Pentru Eurovision e un public anume. N-aș mai merge. Se știu că se fac manevre.

Stan lansează melodia „Șah în dragoste”

-Dincolo de muzică, în viața ta au apărut două ființe minunate, fetițele tale. Rolul de tată te-a schimbat în vreun fel?

Poate că m-am mai îmbunat. Până să vină fetele nu mai conta nimic pentru mine.

-Ai lucrat la o melodie nouă, care va apărea în curând. Ce poți să ne spui despre „Șah în dragoste”?

Trebuie să spun că a pornit cumva de la ideea mea, dar nu este compoziția mea textuală 100%. Melodia o să vă placă. Au ascultat-o deja oameni care chiar se pricep la muzică și au zis că este foarte bună. E una din cele mai bune melodii ale mele. Mi-ar plăcea ca piesa să fie ascultată. Nu cred că am de gând să o promovez, vreau să crească natural, organic. Cântecul va surprinde destul de mult.