Ștefan Știucă la ”Fanatik Dinamo”, marți, 21 octombrie, ora 13:30! Cristi Coste, show alături de crainicul ”câinilor”

Ștefan Știucă, crainicul lui Dinamo și omul care dă tonul pe stadion la meciurile susținute de ”roș-albi”, este invitatul lui Cristi Coste la emisiunea ”FANATIK Dinamo”, care va avea loc marți, 21 octombrie, ora 13:30, LIVE pe FANATIK.RO.

Seria invitaților de marcă de la emisiunea ”FANATIK Dinamo” continuă și la ediția de marți, 21 octombrie. Jurnalistul Cristi Coste va fi în dialog cu Ștefan Știucă, omul care din vara anului trecut este crainicul ”câinilor”.

Venit din galeria lui Dinamo, Știucă este un personaj care nu se poate abține atunci când are microfonul în mână la meciurile lui Dinamo. De când a ajuns în această poziție, el a fost implicat în mai multe scandaluri. Unul dintre ele a avut loc un derby cu FCSB, în care a anunțat la pauză că , ignorându-i astfel pe antrenorii Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

Ultima polemică creată de crainicul lui Dinamo a avut loc în startul actualului sezon, când , care a ales să plece la FCSB. În momentul în care l-a prezentat oficial pe nou venitul Alexandru Musi, el a transmis că a venit ”în locul unui băiat care nu își avea locul aici”.

Despre toate acestea, despre problemele cu drogurile pe care le-a avut în tinerețe, dar și despre cariera de artist și semifinala atinsă la emisiunea ”Vocea României”, Ștefan Știucă va vorbi la ”FANATIK Dinamo”.

Cum poți vedea live emisiunea ”Fanatik Dinamo”

Marți, 21 octombrie, de la ora 13:30, fanii ”câinilor”, dar și toți pasionații de fotbal au ocazia să urmărească în direct pe emisiunea ”FANATIK Dinamo”. Premiera show-ului dedicat dinamoviștilor va fi transmisă în această săptămână miercuri, de la ora 10:30, pe platformele Facebook și .

Suporterii, în special cei dinamoviști, vor putea urmări materiale exclusive despre echipă în cadrul emisiunii ”FANATIK Dinamo”. Nu ratați emoția și dedicarea pentru clubul roș-alb, disponibile doar pe FANATIK.RO, site-ul exclusivităților!