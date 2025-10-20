Sport

Ștefan Știucă la ”Fanatik Dinamo”, marți, 21 octombrie, ora 13:30! Cristi Coste, show alături de crainicul ”câinilor”

Emisiunile de top continuă, iar acum ”FANATIK Dinamo” o să-l aibă ca invitat pe Ștefan Știucă. Cristi Coste va face show alături crainicul ”câinilor”.
FANATIK
20.10.2025 | 20:47
Stefan Stiuca la Fanatik Dinamo marti 21 octombrie ora 1330 Cristi Coste show alaturi de crainicul cainilor
EXCLUSIV FANATIK
Ștefan Știucă, invitat special la emisiunea ”Fanatik Dinamo” de marți, 21 octombrie. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Ștefan Știucă, crainicul lui Dinamo și omul care dă tonul pe stadion la meciurile susținute de ”roș-albi”, este invitatul lui Cristi Coste la emisiunea ”FANATIK Dinamo”, care va avea loc marți, 21 octombrie, ora 13:30, LIVE pe FANATIK.RO.

Ștefan Știucă, invitatul lui Cristi Coste la ”Fanatik Dinamo”. Show-ul e marți, 21 octombrie, de la ora 13:30

Seria invitaților de marcă de la emisiunea ”FANATIK Dinamo” continuă și la ediția de marți, 21 octombrie. Jurnalistul Cristi Coste va fi în dialog cu Ștefan Știucă, omul care din vara anului trecut este crainicul ”câinilor”.

ADVERTISEMENT

Venit din galeria lui Dinamo, Știucă este un personaj care nu se poate abține atunci când are microfonul în mână la meciurile lui Dinamo. De când a ajuns în această poziție, el a fost implicat în mai multe scandaluri. Unul dintre ele a avut loc un derby cu FCSB, în care a anunțat la pauză că Gigi Becali efectuează o schimbare în tabăra adversarilor, ignorându-i astfel pe antrenorii Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

Ultima polemică creată de crainicul lui Dinamo a avut loc în startul actualului sezon, când nu l-a iertat pe Dennis Politic, care a ales să plece la FCSB. În momentul în care l-a prezentat oficial pe nou venitul Alexandru Musi, el a transmis că a venit ”în locul unui băiat care nu își avea locul aici”.

ADVERTISEMENT
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Digi24.ro
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual

Despre toate acestea, despre problemele cu drogurile pe care le-a avut în tinerețe, dar și despre cariera de artist și semifinala atinsă la emisiunea ”Vocea României”, Ștefan Știucă va vorbi la ”FANATIK Dinamo”.

ADVERTISEMENT
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a...
Digisport.ro
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului

Cum poți vedea live emisiunea ”Fanatik Dinamo”

Marți, 21 octombrie, de la ora 13:30, fanii ”câinilor”, dar și toți pasionații de fotbal au ocazia să urmărească în direct pe FANATIK.RO emisiunea ”FANATIK Dinamo”. Premiera show-ului dedicat dinamoviștilor va fi transmisă în această săptămână miercuri, de la ora 10:30, pe platformele Facebook și YouTube.

Suporterii, în special cei dinamoviști, vor putea urmări materiale exclusive despre echipă în cadrul emisiunii ”FANATIK Dinamo”. Nu ratați emoția și dedicarea pentru clubul roș-alb, disponibile doar pe FANATIK.RO, site-ul exclusivităților!

ADVERTISEMENT
Ungurii își cer drepturile în România! Președintele lui Csikszereda cere intervenția de urgență...
Fanatik
Ungurii își cer drepturile în România! Președintele lui Csikszereda cere intervenția de urgență a UDMR
La 33 de ani, fostul jucător tenis a confirmat că s-a căsătorit cu...
Fanatik
La 33 de ani, fostul jucător tenis a confirmat că s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Bogdan Lobonț, dat afară de la Olimpia Satu Mare! Ultimul eșec al lanternei...
Fanatik
Bogdan Lobonț, dat afară de la Olimpia Satu Mare! Ultimul eșec al lanternei din Liga 2 i-a fost fatal fostului internațional
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
ULUITOR! Jucătorul strâns de gât de Boloni în timpul unui meci a venit...
iamsport.ro
ULUITOR! Jucătorul strâns de gât de Boloni în timpul unui meci a venit la premiera documentarului despre fostul mijlocaș și a povestit totul
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!