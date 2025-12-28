Ştefan Ştiucă, poveste de film! Cum s-a schimbat după ce a fost arestat pentru trafic de droguri: „Familia m-a susținut necondiţionat”

ADVERTISEMENT

Ștefan Știucă a vorbit la emisiunea FANATIK DINAMO, moderată de Cristi Coste, despre o perioadă extrem de dificilă din viața sa. Actualul crainic al lui Dinamo a fost arestat în 2006 pentru trafic de droguri, însă a reușit să treacă peste acel eveniment, un element esențial fiind ajutorul familiei.

Crainicul lui Dinamo, arestat pentru trafic de droguri

Ștefan Știucă a dezvăluit contextul în care a fost arestat. Crainicul „câinilor roșii” a subliniat mai apoi importanța familiei în viața sa. „Eu vin dintr-o familie burgheză, care m-a crescut conform unor principii foarte liberale și libertine. Am petrecut mult din copilărie prin Olanda. Acest lucru poate că mie mi-a distorsionat la o vârstă fragedă viziunea pe care am avut-o legat de ce îmi este permis să fac într-o societate ca asta și ce nu îmi este permis. În 2006 am avut celebrul dosar pentru trafic de droguri, la vremea respectivă droguri de risc, era vorba de cannabis.

Indiferent care este părerea mea, nu este în regulă să încălcăm vreo lege. Am avut familia aproape. Mama, profesor universitar, a fost dramatic pentru ea. Lucra la Bruxelles sau la Strasbourg. Din dezamăgire, ca să nu se facă de rahat acolo, a plecat din proiect, de teamă că o să se afle ce am pățit eu în România. Au găsit puterea să mă susțină, să îmi fie alături”, a declarat oficialul „câinilor roșii” la FANATIK DINAMO. .

Ștefan Știucă, „schimbat” de sistemul din România

Ștefan Știucă a vorbit și despre modul în care sunt tratate cazurile legate de droguri în sistemul din România. „Din punctul meu de vedere, cu toate hibele lui, sistemul m-a lăsat un om schimbat. Schimbarea a venit din interior, dar sistemul m-a oprit dintr-un drum greșit. Sunt recunoscător sistemului, dar trebuie să atacăm și problema de fond: existența unui astfel de sistem împinge tinerii în niște zone de multe ori fără ieșire.

Eu nu am fost dependent de droguri, ce am consumat eu nu provoacă dependență, dar sunt oameni cu probleme reale, care sunt prinși în vraja asta și ajung să facă infracțiuni reale. Eu cred că soluția este să întinzi mâna după ajutor. Ajutorul este aici, afară, trebuie doar să îl ceri. Dacă ai familia alături, poți trece peste orice”, a spus la emisiunea moderată de Cristi Coste.

Cum s-a schimbat Ștefan Știucă: „Eram sătul”

Crainicul lui Dinamo a dezvăluit de ce a ales să „pună punct” distracției. „Eu, prin prisma ocupației, cântatul într-un band, m-am distrat foarte tare. Dar, la un moment dat, am încetat distracția, pentru că eram sătul de ea. Nu pentru că am pățit ceva, nu pentru că stricam viața cuiva. Am decis să mă opresc.

Puterea de a te opri stă în tine. Oricare e problema ta, atâta timp cât îți influențezi familia, atâta timp cât suferă oamenii din cauza ta, atâta timp cât îi tragi în jos după tine, ești răspunzător față de viața pe care o porți și aerul pe care îl respiri să dai totul, să îți revii”, a afirmat acesta în exclusivitate pentru FANATIK.

