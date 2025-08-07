Sport

Ștefan Târnovanu a încercat să descifreze ce se întâmplă cu FCSB: „Am vorbit între noi. Nu e deloc ok”

Înaintea meciului FCSB - Drita, Ștefan Târnovanu a vorbit despre eșecurile suferite de campioana României în startul actualului sezon.
Traian Terzian
07.08.2025 | 19:39
Înainte de FCSB - Drita, Ștefan Târnovanu a găsit o explicație pentru eșecurile din startul sezonului. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Portarul Ștefan Târnovanu, care a lipsit în derby-ul cu Dinamo din cauza unei suspendări, își dorește ca ”roș-albaștrii” să pună capăt seriei de rezultate modeste la partida FCSB – Drita.

Înainte de FCSB – Drita, Ștefan Târnovanu a vorbit despre eșecurile din startul sezonului

Înainte de întâlnirea din prima manșă a turului 3 preliminar din Europa League, care va avea loc joi, 7 august, de la ora 21:30, Ștefanu Târnovanu a dezvăluit că jucătorii campioanei României au discutat între ei după startul de sezon nereușit.

”Suntem montați să câștigăm. Ce s-a întâmplat în ultima perioadă nu e deloc ok. Am făcut cinci înfrângeri, foarte, foarte mult. În campionat două la rând. În Europa am fost eliminați. Sper să fie mai bine. (n.r. – Ați vorbit între voi? Există o explicație pentru ce s-a întâmplat?) De vorbit între noi am vorbit. O explicație vom afla joi dacă am găsit. 

Poate fi o problemă mentală. Legat de fizic, nu știu dacă până acum am avut două meciuri la rând cu aceeași echipă de start. Am avut multe accidentări. E un moment dificil. Dacă ne vom califica în play-off-ul Europa League va fi mult, mult mai bine. (n.r. – Vă reveniți?) Așa cred, așa sper, așa trebuie”, a declarat Târnovanu, pentru sport.ro.

Câți fani sunt așteptați la jocul tur cu Drita

FCSB are o serie de jucători indisponibili pentru meciul tur cu kosovari de la Drita. Florin Tănase mai are de efectuat două etape de suspendare după eliminarea din prima manșă cu Shkendija, Siyabonga Ngezana va absenta din cauza cumului de cartonașe galbene, iar Denis Alibec, Darius Olaru sau Risto Radunovic sunt accidentați.

Cu o zi înaintea partidei din prima manșă a turului 3 preliminar al Europa League, patronul Gigi Becali a anunțat echipa de start și a surprins prin alegerea lui Alexandru Pantea ca titular pentru postul de fundaș stânga.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, crede că fanii nu se vor înghesui la întâlnirea de pe Arena Națională după eliminarea surprinzătoare din Champions League și estimează că vor fi maxim 15.000 de spectatori.

