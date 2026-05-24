Ștefan Târnovanu a recunoscut că se gândește la plecarea de la FCSB, așa cum a anunțat Fanatik: „Meciul cu Dinamo poate fi ultimul”. Ce a spus despre varianta Universitatea Craiova

FCSB a obținut o calificare plină de suspans în fața celor de la FC Botoșani, în barajul pentru cupele europene. Deși aveau un avantaj confortabil de 3-1, roș-albaștrii au cedat pe finalul celor 90 de minute, oaspeții egalând și ducând meciul în prelungiri. Golul înscris de Octavian Popescu în reprizele adiționale a dus calificarea în finala barajului, iar Ștefan Târnovanu a vorbit despre derby-ul cu Dinamo.

Ștefan Târnovanu a recunoscut că se gândește la plecarea de la FCSB

Ștefan Târnovanu a revenit în poarta FCSB în ultimele trei meciuri, iar prestațiile sale au fost solide. După ce a fost „retrogradat” în începutul acestui an, echipa patronată de Gigi Becali mizând pe Matei Popa, care îndeplinea regula U21 în poartă. S-a vorbit mult în ultima perioadă despre situația lui Târnovanu, .

La scurt timp după fluierul final dintre FCSB și FC Botoșani, Ștefan Târnovanu a recunoscut că meciul cu Dinamo ar putea fi ultimul pentru el în România. Deși nu a vorbit încă cu nicio persoană din club, portarul a transmis că ar lua în calcul să se transfere doar în străinătate, în contextul în care nu vede un club mai bun decât FCSB în SuperLiga.

„De la vară să vedem ce va fi, nu știu ce vrea Doamne, Doamne. Dar, în mod normal, la ceea ce a anunțat deja conducerea, meciul cu Dinamo poate fi ultimul pentru mine aici. Eu nu am vorbit cu absolut nimeni până în acest moment. Consider că, dacă pleci de la acest club, mai sus în țară nu ai unde să te duci”, a declarat Târnovanu, potrivit .

Ce echipe sunt interesate de Târnovanu

. Impresarul a transmis că portarul ar putea ajunge în campionate puternice, iar aici a enumerat țările Turcia și Grecia. În orice caz, fotbalistul va ajunge într-o ligă din Europa, nu din Golf.

„Asta este. Foarte bine, ce să facem. Am vorbit cu el. I-am spus și ce perspective avem. Vedem, Turcia, Grecia. Europa, oricum”, a dezvăluit Giovanni Becali, în exclusivitate la „Giovanni Show”, despre situația în care se află jucătorul său, Ștefan Târnovanu, la FCSB. Totodată, .

