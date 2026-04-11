Ștefan Târnovanu a revenit în forță la FCSB și a făcut un anunț-surpriză despre viitor: „Am simțit frustrare”

FCSB a obținut o victorie fantastică pe Arena Națională, scor 4-0 cu Oțelul Galați, în etapa a 4-a din play-out-ul SuperLigii. A fost primul meci al lui Ștefan Târnovanu din 29 ianuarie 2026 încoace. La flash-interviu, internaționalul român a fost întrebat despre viitorul său.

Ștefan Târnovanu a fost trecut pe banca de rezerve înainte să revină între buturi de patronul FCSB, Gigi Becali. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că portarul în vârstă de 25 de ani a vrut să plece, purtând . Întrebat despre viitor dup FCSB – Oțelul 4-0, Târnovanu a avut un răspuns misterios.

”Sunt foarte fericit pentru că am câștigat. Am făcut o primă repriză senzațională. Cred că cea mai bună, nu îmi amintesc acum. Sper ca la final să o ținem așa până la final ca să ne atingem obiectivul. Viitorul nu știu cum va arăta. Ușor nu a fost, dar nu aveam ce să fac. Acestea sunt regulile și trebuie să ne supunem.

M-am antrenat și am așteptat să apeleze la mine Mister. Mister ne-a spus să ne gândim la un cuvânt pentru starea noastră. Am simțit frustrare și asta m-a motivat. Cum a spus patronul echipei, vreau ca echipa să câștige. Dacă joc, mă bucur. Când a zis Mister că lucrurile se vor schimba am primit mai multă încredere și m-am antrenat și mai bine”, a declarat Ștefan Târnovanu.

Ce zile libere urmează la FCSB

Un alt jucător care a venit la microfon după demonstrația de forță a FCSB-ului cu Oțelul a fost Darius Olaru. Marcator al unui gol, mijlocașul roș-albaștrilor a recunoscut că . Olaru a dezvăluit că FCSB are următoarele două-trei zile libere.

„Cred că la meciul cu Metaloglobus am mai marcat și am pasat decisiv. Probabil am făcut cea mai bună repriză din acest sezon. Mă bucur că am pus în practică tot ceea ce am lucrat la antrenament. Probabil că puteam mai mult în repriza a doua, dar rămânem cu prima parte.

Au fost câteva ședințe, am încercat să pregătim foarte bine acest meci. Era clar că ‘Mister’ (n.r. Mirel Rădoi) și staff-ul nu erau mulțumiți după înfrângerea cu Botoșani. E o echipă care încearcă să joace. Am reușit să recuperăm multe mingi, am reușit să-i prindem pe contră, am profitat de fiecare greșeală făcută de ei.

Obiectivul este clar, să câștigăm play-out-ul. Continuăm să ne antrenăm bine și să fim pregătiți pentru ceea ce urmează. Nu cred că am uitat fotbalul, cred că este o problemă mentală. Asta ne-a adus aici. Primele constă în zile libere. Nu mai știu până când (n.r. râde). Două trei zile, e ok. E Paștele. Eu zic că le merităm. Nu trebuie să ne gândim la finalul sezonului, avem un nou meci săptămâna viitoare. Știm cu toții că pentru noi e o normalitate să spun așa. Toți arătăm bine la antrenamente. Trebuie să arătăm bine și să facem meciul ca în această seară”, au fost cuvintele lui Darius Olaru.