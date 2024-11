Ștefan Târnovanu, acuzații incredibile după ce a primit gol în prelungiri cu FC Botoșani: „Zidul era pus la 12 metri!”

. Unicul gol al partidei a fost marcat de Zoran Mitrov, în ultimul minut al întâlnirii, dintr-o lovitură liberă executată excelent.

Jucătorii FCSB-ului, nervoși după înfrângerea cu FC Botoșani: „Zidul era pus la 12 metri”

Campioana României a ratat ocazia de a urca pe podiumul din Superliga. FC Botoșani a câștigat pentru prima oară în istorie pe teren propriu în fața roș-albaștrilor, Mitrov fiind cel care le-a făcut seara mai bună moldovenilor.

La finalul duelului, Ștefan Târnovanu a fost extrem de nervos și a acuzat distanța dintre zid și locul executării loviturii libere. Portarul echipei naționale susține că au fost nu mai puțin de 12 metri între faza fixă și fundașii care trebuiau să apere spațiul porții.

„Un meci slab făcut de noi. Nu am fost proaspeți , după minutul 60, 70 am fost foarte moi, nu ne-am mai creat ocazii. Puteam marca. Malcom a avut acea ocazie mare. Dacă noi nu am reușit să marcăm au facut-o ei.

Țin să menționez, zidul a fost la 12 metri. Este imposibil să bați lovitură de acolo, de pe 16-17 metri și mingea să pice la nivelul acesta. Dacă mai dă la zid de 9 și 15, jos pălăria, i-ar fi dat mingea în cap.

Nu am avut bancă de rezerve, nu prea a avut cine să intre, au fost foarte mulți copii, dar nu căutăm scuze. Dacă câștigam meciul alta era situația duminică cu Slobozia, dar cu siguranță ne va aștepta un meci greu.

A fost o perioadă din iunie, după EURO. Am avut două zile pauză în 5 luni. Am avut 500 de meciuri, dar asta este viața, nu ne plângem, suntem fotbaliști.”, a spus Ștefan Târnovanu la finalul partidei cu FC Botoșani, conform .

Mihai Popescu, resemnat după eșecul cu FC Botoșani

Mihai Popescu a fost folosit într-o poziție inedită în meciul cu FC Botoșani, anume a îndeplinit rolul de fundaș dreapta. în prima repriză.

La finalul întâlnirii, Mihai Popescu s-a arătat resemnat. Fundașul adus de la Farul Constanța consideră că acum e momentul ca echipa sa să ridice capul și să privească spre următoarea partidă, de duminică cu Unirea Slobozia.

„Am pierdut. Trebuie să ridicăm capul, să mergem acasă și să ne odihnim. Duminică avem un meci și n-avem timp de regrete. Ați văzut ce campionat strâns este, nu există adversar complicat.

Din păcate, pentru noi am pierdut, dar mergem înainte. Ăsta era obiectivul, de a câștiga și a ajunge pe locul 2 dacă nu mă înșel. Asta e, mergem înainte”, a spus Mihai Popescu la flash-Interviu, potrivit sursei amintite mai sus.