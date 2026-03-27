Ștefan Târnovanu, aproape de plecarea de la FCSB: “O să fac eu un gest pentru el să-l transfer!”

Ștefan Târnovanu trece printr-o situație ingrată. Portarul care, până nu demult, cocheta cu echipa națională de seniori nu mai prinde minute la echipa de club din cauza regulii U21. Impresarul Giovanni Becali a vorbit despre viitorul său și a dat de înțeles că va încerca în vară să îi găsească un contract goalkeeper-ului.

Ce se întâmplă cu Ștefan Târnovanu. Portarul nu mai are loc la FCSB din cauza regulii U21

În ultimele două sezoane de Superliga României, Ștefan Târnovanu a fost unul dintre cei mai buni portari din campionat. Jucătorul celor de la FCSB a făcut meciuri excelente și și-a câștigat un loc la națională, însă Gigi Becali a decis ca postul de titular să fie preluat de jucătorul U21 Matei Popa. Astfel, Târnovanu a ajuns rezervă.

iar acest lucru îl costă pe portar. Mircea Lucescu nu l-a convocat la națională pentru meciul cu Turcia din barajul pentru Campionatul Mondial, iar semnele sunt că, în vară, goalkeeperul ar putea pleca de la campioana României. Rămâne de văzut însă câți bani va încasa FCSB în schimbul său.

Giovanni Becali anunță plecarea lui Târnovanu de la FCSB

, a anunțat că va încerca să îi găsească un contract avantajos lui Târnovanu, întrucât portarul este pus într-o situație în care nu prea are multe de făcut. Deși a avut evoluții bune și nu i se pot reproșa prea multe, acesta a ajuns pe banca de rezerve. Agentul FIFA a declarat că nici fotbalistul nu se simte deloc bine în această postură.

„Ce să mai spun? Se simte rău. Așteaptă să facă ceva. Indiferent ce se va întâmpla, voi face o excepție. Mă duc eu cu tupeu și zic ceva. Fac eu pentru el. Caut un contract civilizat, ceva elegant pe patru ani. Ajut și clubul, recuperează niște bani. Gigi zicea că are clauză, dar nu am avut nicio ofertă. Din ce știu, nu are clauză. I se face o nedreptate. În sfârșit”, a declarat Giovanni Becali.