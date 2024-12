Ștefan Târnovanu are un singur vis în 2025: “Înainte de transfer, asta aş vrea să se întâmple!”. Video exclusiv

FCSB a câştigat titlul după o pauză de 9 ani în 2024. Ştefan Târnovanu este omul care a oferit siguranţă în poarta roş-albaştrilor. Jucătorul în vârstă de 24 de ani , în care a crescut foarte mult în evoluţii şi a jucat pentru prima dată ca titular într-un meci al echipei naţionale.

Ștefan Târnovanu, interviu pentru FANATIK la final de an

La final de an, Ştefan Târnovanu a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre performanţele reuşite în 2024, momentul de decătuşare venit odată cu câştigarea titlului, parcursul în Europa League, dar şi visul pentru 2025:

Ștefan, cum ai caracteriza anul 2024?

– Un 2024 de vis. , Supercupa. A fost traseul la Euro, apoi debutul într-un meci oficial la echipa națională și ceea ce reușim să facem în Europa League este absolut formidabil. Sper ca la anul, când sper să fiu tot aici, să vorbesc dintr-o competiție superioară.

Adică Champions League. Acesta e visul?

– Cu siguranță, da.

“Am pierdut două titluri la limită. Le-am avut în mână și le-am pierdut”

Te așteptai să câștigați de o manieră categorică titlul? S-a terminat repede…

– Pot spune că m-am așteptat pentru că am început foarte bine anul. Acest sezon nu l-am început atât de bine, dar am revenit sus, suntem pe locul 2 la egalitate de puncte, dar dacă vom continua așa cum am făcut-o în ultimele două luni, cu siguranță vom avea prima șansă să câștigăm titlul.

A fost o descătușare în vară, în momentul în care ați câștigat titlul după atâția ani?

– Cu siguranță. Am pierdut două titluri la limită. Le-am avut în mână și le-am pierdut. A fost o bucurie și pentru suporterii steliști și pentru toată lumea.

“Mondialul este mai aproape ca niciodată”

Cum a fost la Euro, să simți atmosfera cu zeci de mii de fani în tribune?

– A fost o atmosferă extraordinară, o experiență de neuitat. Chiar dacă nu am jucat deloc, simt că am jucat. Toți colegii am fost ca o familie. A fost fabulos.

Ai jucat în schimb în această toamnă, în parcursul perfect din Liga Națiunilor. Se vede Campionatul Mondial?

– La cum a fost ultimul an, cu campania fără înfrângere de la Euro, cu un parcurs foarte bun la Euro, hai nu foarte bun, bun. Să fiu exigent, ar fi fost foarte bun dacă am fi ajuns mai sus. Acum, cu maximum de puncte în Liga Națiunilor, pot spune că da, Mondialul este mai aproape ca niciodată. Asta doar noi o putem demonstra.

“Înainte de un transfer aș vrea să ajung să joc cu FCSB în Champions League”

Te așteptai să faci atât de multe puncte în Europa League?

– Eu, de fel, sunt o persoană foarte optimistă. Dar, credeam, puțin, da. Ăsta e meritul nostru, al colegilor, al staff-ului și sper să mergem și mai departe.

O amintire specială din acest an care stă să se încheie?

– Câștigarea campionatului, 100%. A fost foarte important pentru mine. Am visat asta de mic, cu echipa pe care o iubesc.

Visul pentru 2025? Un transfer la o echipă tare din străinătate?

– Înainte de un transfer aș vrea să ajung să joc cu FCSB în Champions League.

24 de ani are Ştefan Târnovanu

3.500.000 de euro este cota de piaţă a lui Târnovanu

