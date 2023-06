Ștefan Târnovanu, concluzii triste după evoluția României la Euro U21: „Am fost depășiți total. Suntem departe”. Ce spune de un transfer „afară”

România U21 . Mai mult decât atât, naționala lui Emil Săndoi a fost aproape să devină prima țară gazdă a turneului final fără gol marcat și fără punct în competiție. Intervențiile miraculoase ale lui Ștefan Târnovanu i-au adus României singurul punct la Europeanul de tineret.

Ștefan Târnovanu, concluzii triste după evoluția României la Euro U21: „Am fost depășiți total”

Ștefan Târnovanu a fost integralist în două din cele trei meciuri ale României la Euro U21 2023. În prima etapă, cu Spania, selecționerul Emil Săndoi l-a trimis între buturi pe Mihai Popa. Deși este mulțumit de prestația sa din meciul cu Croația, Ștefan Târnovanu consideră că

ADVERTISEMENT

„Pe plan personal, cu siguranță sunt fericit. Mă bucur că am reușit să nu iau gol. Și meciul trecut am fost aproape, dar în final e trist pentru că părăsim competiția cu un punct și fără să marcăm. Aș fi vrut să facem mult mai mult, să ieșim din grupă.

E cam puțin pentru ce speram eu. Nu știu, poate frica, nivelul campionatului. Am fost depășiți total în primele două meciuri. Azi a fost mai bine, am avut mingea puțin mai mult, dar suntem departe. Așa am simțit eu”, a declarat Ștefan Târnovanu, la TVR.

ADVERTISEMENT

Ștefan Târnovanu, laude pentru naționala U21 a Georgiei

Georgia a înregistrat o performanță deosebită la prima participare la un Campionat European U21. Calificați în calitate de țară gazdă la turneul final, gruzinii au câștigat grupa A și s-au calificat în sferturi alături de Portugalia. Belgia și Olanda au părăsit competiția.

„Acest punct poate să ne dea moral, ne arată că putem să jucăm cu echipele mari din Europa. Cred că să câștigăm turneul era exagerat, obiectivul nostru era ieșirea din grupe. Singurul aspect pozitiv este că nu am primit gol.

ADVERTISEMENT

Prefer să nu fie nevoie de mine și să câștigăm meciurile. Mă bucur că nu am mai luat gol. Pe plan personal, mă simt bine, ce aș fi vrut să fac cu echipa nu s-a îndeplinit. Mă bucur că la finalul meciului mi s-a scandat numele și m-a aplaudat, dar Tavi a fost fluierat. Nu e normal să se întâmple asta la tine în țară.

Meciul din seara aceasta, chiar dacă nu a fost miză, eu am simțit că e un Campionat European. De ce să mă simt rău că Georgia s-a calificat? Bravo lor, îi felicit. Sper să se ducă cât mai departe în competiție”, au fost cuvintele lu Ștefan Târnovanu. Aproximativ 43.000 de suporteri au fost pe stadion în Georgia, la partida naționalei favorite împotriva Olandei, scor 1-1.

ADVERTISEMENT

Ștefan Târnovanu și-ar dori să joace în Anglia: „Dacă vor, să mă caute”

Ștefan Târnovanu a fost convocat de Edi Iordănescu la prima reprezentativă pentru duelurile cu Kosovo și Elveția. Totuși, portarul celor de la FCSB a fost rezervă neutilizată, deoarece Edi Iordănescu a mizat pe Horațiu Moldovan.

ADVERTISEMENT

Ulterior, Ștefan Târnovanu nu a mers în vacanță și a participat alături de România la Euro U21. La finalul jocului cu Croația, portarul de 23 de ani a fost întrebat despre un transfer în străinătate. Jucătorul de la FCSB a mărturisit că și-ar dori să evolueze în Anglia.

„Dacă vor să mă caute cluburile, să mă caute. Știu unde mă găsesc. Unde mi-aș dori? În Anglia”, au fost cuvintele lui Ștefan Târnovanu. După ultima actualizare de la mijlocul lunii iunie, cota de piață a portarului a crescut până la 2 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.