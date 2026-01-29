Sport

Ștefan Târnovanu, conflict cu suporterii FCSB: ”Dacă vezi că suntem la pământ, nu mai da și tu”. Cum vede scoaterea sa din primul ”11” în campionat

FCSB nu a reușit decât un rezultat de egalitate cu Fenerbahce și a fost eliminată din Europa League. Ce l-a nemulțumit pe Ștefan Târnovanu în atitudinea suporterilor.
Traian Terzian
30.01.2026 | 01:31
Stefan Tarnovanu conflict cu suporterii FCSB Daca vezi ca suntem la pamant nu mai da si tu Cum vede scoaterea sa din primul 11 in campionat
Ștefan Târnovanu, reproșuri pentru suporteri după FCSB - Fenerbahce 1-1. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
Portarul campioanei FCSB a fost nemulțumit de decizia luată de suporteri la meciul cu Fenerbahce, din Europa League. Ce le-a reproșat Ștefan Târnovanu după jocul de pe Arena Națională.

Conflict deschis între Ștefan Târnovanu și suporterii FCSB

La finalul partidei din ultima etapă a grupei de Europa League, Ștefan Târnovanu le-a reproșat fanilor faptul că au protestat în startul jocului și nu i-au susținut, deși le înțelege supărarea cauzată de rezultatele modeste.

”Poate puteam gestiona altfel acest parcurs european. Nu e anul nostru cel mai bun, se vede asta și în campionat. Totuși, rămân cu un gust amar pentru că i-am făcut nemulțumiți pe suporteri și asta înțeleg.

Suporter înseamnă că susții echipa. Dacă vezi că suntem la pământ, nu mai da și tu cu barosul. Au fost alături de noi, e adevărat, dar cred că avem nevoie de ei și în acest moment”, a declarat Târnovanu, la Prima Sport.

Cum a reușit Fenerbahce să plece cu un punct de la București

Portarul campioanei României consideră că întâlnirea cu Fenerbahce ar fi putut fi câștigată ținându-se cont de numărul mare de ocazii avute, însă a remarcat prestația senzațională a portarului brazilian Ederson.

”În ultimii doi ani, am fost cei mai buni, toți ați zis… Nu înseamnă că noi nu putem avea o seară mai slabă. Eu sunt corect cu fotbalul, Dumnezeu nu doarme niciodată. Eu sunt o persoană bună, sper ca de acum lumea să fie mai bună.

Ederson e un portar care a fost în top în ultimii ani, are trofee câștigate cât nu avem noi în toată viața. Fener e o echipă foarte bună, cu jucători de mare calitate, îi cunoaștem, îi vedem la televizor. Dar cred că puteam câștiga, am avut momente în care puteam înscrie pentru 2-1”, a spus el.

Cum a comentat scoaterea sa din primul ”11” în campionat

După ce Gigi Becali a anunțat că titularul postului de portar la meciurile din campionat va fi tânărul Matei Popa, care va acoperi și regula U21, Ștefan Târnovanu a anunțat că acceptă decizia patronului.

”Până în acest moment sezonul este unul dezastruos, pot spune. Dacă nu intram în play-off va fi un eșec total. Dacă vom câștiga 7 din 7, probabil vom fi acolo. Legat de suporteri, decizia e la ei. Nu cred că există oameni care să vrea să câștige mai mult decât noi, până la urmă suntem oameni.

Primesc vestea că e un jucător profesionist, am contract la această echipă în primul rând. Matei Popa este un copil extraordinar, iar ca portar este foarte, foarte bun. Dacă asta este decizia, îi țin pumnii, sunt o persoană bună și doresc binele tuturor”, a afirmat Târnovanu.

Reacțiile din tabăra FCSB după 1-1 cu Fenerbahce

