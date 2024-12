, „Eroul de la Sevilla” fiind cel care a scris istorie pe Ramon Sanchez Pizjuan, în celebra finală a Cupei Campionilor Europeni, dintre Steaua București și Barcelona. Ștefan Târnovanu l-a reamintit la SUPER GALA FANATIK 2024.

Ștefan Târnovanu, cu lacrimi în ochi când a primit premiul portarul anului la Super Gala Fanatik: „Am asociat pierderea lui Helmut Duckadam cu cea a tatălui meu”

, o gală spectaculoasă unde FANATIK a premiat cei mai importanți oameni care activează în sportul românesc și nu numai.

Fotbalistul de 24 de ani al celor de la FCSB a primit titlul de cel mai bun portar al anului 2024, el având un an extraordinar atât la nivel de club, cât și la nivel internațional. Acesta a cucerit titlul în SuperLiga și Supercupa României alături de FCSB, a fost prezent în lotul tricolorilor la EURO 2024 și a debutat într-un meci oficial în poarta echipei naționale.

Târnovanu a emoționat o sală întreagă în cadrul SUPER GALEI FANATIK 2024, în momentul în care a vorbit despre Helmut Duckadam, legenda Stelei care a murit la vârsta de 65 de ani.

„De când am ajuns aici în sală, am încercat să îmi pregătesc un discurs, dar am văzut acel video cu domnul Helmut Duckadam și s-a dat totul peste cap puțin, mă gândeam că o să zic ceva și nu o să vă mai zic ce aveam de gând.

M-a emoționat foarte mult când am aflat vestea că nu mai e printre noi, cumva am asociat pierderea lui cu pierderea tatălui meu și cu toate că nu l-am cunoscut personal, nu am vorbit niciodată cu el, tot timpul a încercat să îmi spună când am făcut un lucru bun și când am făcut unul rău.

La stadion când am depus coroana, acolo unde era depus dânsul, m-am întâlnit cu soția lui, am strâns-o în brațe, i-am transmis condoleanțe și mi-a spus că niciodată nu mi-a spus nimic cu răutate. Așa că nu l-am întâlnit, dar îi mulțumesc pentru tot ce a spus despre mine, am învățat foarte multe de la el”, a început Târnovanu.

Ștefan Târnovanu: „A fost un an fabulos”

„Legat de partea sportivă, a fost un an fabulos. De la câștigarea campionatului am ajuns la EURO, am debutat în poarta echipei naționale într-un meci oficial, acum suntem în Europa League, facem niște rezultate la care sincer, glumea cumva între noi și am reușit să facem asta.

Vreau să le mulțumesc lor, fără ei nu ar fi fost posibil și sper ca la anul să vin aici din postura de jucător calificat într-o competiție superioară”, a declarat Ștefan Târnovanu la SUPER GALA FANATIK 2024.

Stefan Tarnovanu - PORTARUL ANULUI: „Ii multumesc lui Helmut Duckadam!” | Super Gala Fanatik 2024