Ștefan Târnovanu, de la FCSB la Levadiakos? Mihai Pintilii a dat răspunsul în direct

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Ștefan Târnovanu are un viitor incert la FCSB. Portarul pare că nu mai are loc în echipa de start, după ce Gigi Becali a declarat că internaționalul român nu va mai apăra din cauza greșelilor repetate. Mihai Pintilii, fostul antrenor secund al roș-albaștrilor, a vorbit despre posibilitatea ca goalkeeperul să ajungă în Grecia, la Levadiakos, actuala sa echipă, unde lucrează alături de Elias Charalambous.

Verdict pentru Ștefan Târnovanu după ce Gigi Becali l-a scos din poartă

Mihai Pintilii a declarat că nu se pune problema ca Ștefan Târnovanu să ajungă la Levadiakos, întrucât clubul elen a ajuns deja la un acord cu portarul israelian Niv Eliasi. Fostul secund al FCSB este de părere că

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„Urmează să mai vină câțiva jucători, suntem bine. Chiar glumeam cu colegii, ce bine că nu alergăm noi pe căldura asta, ci jucătorii. Stăm în spate și vedem cât este de greu, lumea zice că este ușor. Asta este viața, trebuie să ne adaptăm.(n.r. Vreți jucători români?) Nu, nu. Din ce știu, nu mai sunt discuții cu jucători români. (n.r. Târnovanu?) Avem portar, nu se pune problema. Au adus acum un portar israelian. Ieri sau alaltăieri s-a rezolvat cu portarul”, a declarat Mihai Pintilii.

Ce se întâmplă cu Ștefan Târnovanu? Mihai Pintilii a spus prin ce trece portarul de la FCSB

În plus, consideră că Ștefan Târnovanu trebuie să se pună la punct din punct de vedere psihic. Portarul trece printr-o perioadă extrem de complicată. Ani la rând a fost numărul unu la formația din Capitală și a ajuns până la echipa națională, iar acum este ținut pe banca de rezerve.

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„(n.r. Târnovanu ar fi mai bine să plece?) În momentul de față, FCSB nu are alt portar mai valoros. Cred că îi va fi greu să plece, să fie lăsat să plece, mai ales după criticile patronului. Dar știe unde este. Când a făcut performanță a fost lăudat. Trebuie să treacă singur peste aceste probleme. Trebuie să lucreze el, cu el. Matei Popa este un tânăr care este în creștere, mai are nevoie să muncească, dar are nevoie de timp. Poate în iarnă se va găsi o soluție. Clar nu-i convine situația nici lui Târnovanu, iar Matei Popa va deveni numărul 1 dacă va prinde minute, mai ales că acoperă și postul de under”, a mai declarat Mihai Pintilii la Digi Sport.