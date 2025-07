Ștefan Târnovanu, discuție cu Gigi Becali despre TikTok: „M-a sunat și am lămurit lucrurile”

Duelul Petrolul Ploiești – FCSB a fost adjudecat de campioana en-titre, reușita lui Florin Tănase aducând cele 3 puncte în tabăra roș-albastră. Ștefan Târnovanu nu a primit gol, iar la final portarul a oferit mai multe declarații.

Ștefan Târnovanu, mulțumit de victoria cu Petrolul

La finalul partidei cu Petrolul Ploiești, Ștefan Târnovanu a mărturisit că toți colegii au purtat o discuție după eșecul cu Inter Escaldes, iar acest lucru s-a văzut în această seară, . Totodată, , iar situația s-a lămurit.

„Este o victorie de care aveam mare nevoie. În ultimele 3 meciuri nu am arătat prea bine, dar în seara asta ne-am creat foarte multe ocazii. Îmi pare rău că nu am reușit să înscriem mai mult.

Acea înfrângere din Andorra vreau să o trec ca a fi una mai specială, nu ne-a ieșit nimic acolo. Ar trebui să luăm doar părțile negative și să încercăm să le îmbunătățim. În seara aceasta băieții au fost foarte, foarte bine, am avut 4-5 ocazii și cred că scorul trebuia să fie mai mare. Cât timp nu iau gol, eu sunt cel mai fericit.

Presiunea aceasta trebuie să o ai la fiecare meci (n.r. – că îți poți pierde locul de titular). Dacă nu aperi bine, e clar că poate nu vei mai apăra. Sperăm ca această victorie să fie un nou început, marți avem un nou meci în Europa și trebuie să obținem un rezultat bun.

„Am purtat o discuție cu Gigi Becali și am lămurit situația”

Am avut o discuție între noi, între jucători, în care ne-am spus ce nu am făcut bine și ce trebuie îmbunătățit. Trebuie să fim mai concentrați, să nu mai facem greșeli mari în apărare și să câștigăm toate meciurile.

În subconștientul nostru poate fi Champions League, dar ați văzut în deplasarea asta, am avut meci cu Petrolul și nu te mai gândești la turul 2 sau turul 3, ci la următorul meci. Sperăm să ajungem în Champions League, ar fi un vis împlinit.

(n.r. – Cum ai primit criticile patronului?) Știm cine este patronul echipei, nu o să îi comentez niciodată. Am avut o discuție cu dumnealui, m-a sunat, așa că eu sunt profesionist și mă concentrez pe ceea ce am de făcut. Am mai văzut la televizor președinți, conducători de cluburi… Să comentezi așa după un meci mi se pare cam mult. Cum fiecare e liber să-și dea cu părerea, așa și eu pot să fiu liber să decid pe ceea ce am de făcut.

Am purtat o discuție cu patronul și despre TikTok. Am lămurit lucrurile, ne-am înțeles și nu aș vrea să mai comentez. Eu sunt jucător de fotbal și nu am de ce să comentez acest subiect”, a spus Ștefan Târnovanu la flash-interviu.