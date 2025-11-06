Cinci minute horror pentru FCSB în meciul cu Basel! Târnovanu a fost eliminat, iar Ngezana a făcut penalty. Video

ADVERTISEMENT

FCSB a început cum se putea mai rău Portarul campioanei României, Ștefan Târnovanu, și-a îngropat echipa încă din primele minute. Goalkeeperul a oprit mingea cu mâna în afara careului și a fost trimis direct la vestiare de arbitru.

După o serie de faze bune create de FCSB la poarta adversă, a urmat dezastrul. Basel a spart apărarea roș-albaștrilor pe contraatac. Ștefan Târnovanu a fost mult prea ambițios și s-a păcălit. Atacantul celor de la Basel, Traore, a trimis un șut spre poartă, iar portarul a lovit mingea cu mâna. Vezi video.

. Ștefan Târnovanu a fost trimis la vestiare, întrucât a oprit cu mâna o minge care putea intra în poartă. Goalkeeperul a protestat degeaba, iar rezerva Zima și-a făcut apariția pe teren.

Cinci minute de coșmar pentru FCSB în Elveția: Ngezana a făcut penalty la scurt timp după eliminarea lui Târnovanu

Portarul croat a intrat pe teren în locul lui Thiam, care a fost sacrificat de Elias Charalambous. Basel a beneficiat de o lovitură liberă din marginea careului, după hențul comis de Ștefan Târnovanu. Shaqiri a șutat în zid, mai precis în mâna lui Ngezana.

Inițial, arbitrul nu a observat infracțiunea, însă oficialii din camera VAR l-au chemat în fața monitoarelor pentru a revedea faza. Acesta a dictat penalty pentru Basel în urma hențului comis de Ngezana în suprafața de pedeapsă, iar Shaqiri l-a învins fără emoții pe noul intrat, Zima.