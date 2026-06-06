Sport

Ștefan Târnovanu, făcut KO sub ochii soției, chiar cu o zi înainte de a merge la Starea Civilă! Ce s-a întâmplat cu portarul lui FCSB în România – Țara Galilor

La doar câteva ore înainte de a merge la Starea Civilă alături de viitoarea sa soție, Ștefan Târnovanu a fost făcut KO pe teren în meciul România - Țara Galilor. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu portarul FCSB
Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu
06.06.2026 | 22:57
Stefan Tarnovanu facut KO sub ochii sotiei chiar cu o zi inainte de a merge la Starea Civila Ce sa intamplat cu portarul lui FCSB in Romania Tara Galilor
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Ștefan Târnovanu, momente de panică în România - Țara Galilor. Foto: FANATIK
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Ștefan Târnovanu (26 de ani) a fost convocat de Gică Hagi la naționala României după ce Ionuț Radu a absentat de la această acțiune. Selecționerul României i-a oferit portarului de la FCSB doar 45 de minute în meciul cu Țara Galilor, însă el nu a reușit să mențină poarta intactă. Pe finalul partidei, Târnovanu a fost făcut KO sub ochii soției, cu câteva ore înainte de a merge la Starea Civilă din Iași.

Ștefan Târnovanu, făcut KO în România – Țara Galilor! A avut nevoie de intervenția medicilor

Otto Hindrich a fost cel care a început meciul România – Țara Galilor, însă Gică Hagi anunțase încă de la conferința de presă că va împărți reprizele. Portarul Legiei a apărat 45 de minute, după care Ștefan Târnovanu a fost introdus între buturile „tricolorilor”.

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El a primit un gol după o neînțelegere în defensiva României, însă naționala lui Gică Hagi a reușit să obțină prima victorie în noul mandat al „Regelui”. Pe final, galezii au forțat egalarea, însă jucătorii României au închis foarte bine poarta. Târnovanu a avut și el câteva intervenții, iar la una dintre ele i-a speriat pe colegi.

Portarul naționalei a încasat o minge în plină figură și a rămas întins pe spate. Arbitrul partidei s-a speriat și a solicitat imediat intervenția medicilor, însă lovitura nu a fost atât de gravă. Ștefan Târnovanu s-a ridicat și a putut continua partida până la final. Toate acestea s-au întâmplat chiar sub ochii viitoarei sale soții, care a fost prezentă pe stadionul Steaua.

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Ștefan Târnovanu se însoară mâine, la doar câteva ore după România – Țara Galilor 2-1

Acum, după ce România a învins-o pe Țara Galilor cu 2-1, Ștefan Târnovanu poate merge fericit la Iași, orașul său natal, acolo unde se va prezenta alături de iubita sa, Loredana Țurcanu, la Starea Civilă, pentru a se căsători. Mâine, pe 7 iunie, va avea loc doar cununia civilă, în timp ce petrecerea urmează să fie programată ulterior.

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Astfel, Ștefan Târnovanu a evitat să facă aceeași greșeală ca Tiberiu Căpușă, de la FC Hermannstadt, sau Alex Pop, de la Dinamo, care și-au programat nunțile fără să ia în calcul eventualele baraje. Fundașul sibienilor nu a putut fi prezent la returul cu FC Voluntari, iar echipa sa a retrogradat, în timp ce atacantul lui Dinamo nu a jucat în barajul cu FCSB, iar „câinii roșii” au ratat din nou cupele europene. Spre deosebire de cei doi, Ștefan Târnovanu se va putea căsători fără să „lipsească de la muncă”.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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