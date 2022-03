Ștefan Târnovanu primește asigurări: nu are postul amenințat la FCSB. „Ne-am bate joc de fotbal!”

Managerul general al vicecampioanei a spus că Andrei Vlad este în continuare portarul numărul unu al echipei, însă nu poate să-l ajute după cele mai recente erori făcute de către „Messi al portarilor”.

Ștefan Târnovanu primește asigurări la FCSB

MM Stoica le-a explicat fanilor că asigurat la FCSB, însă rămâne la părerea că Andrei Vlad este portarul de bază al „roș-albaștrilor”:

„Dacă nu se întâmpla greșeala aia nefericită, făcută apoi de Donnarumma, care, culmea e născut tot în 1999… Vlad nu va mai face niciodată greșeala asta în viața lui. Târnovanu nu va fi scos la prima eroare. Sunt erori peste care poți trece cu vederea, dar cum a făcut Vlad nu poți trece cu vederea.

Că lumea nu înțelege, prefer un portar care nu are joc de picior bun față de un portar cu joc de picior bun, care încearcă să arate că are joc de picior bun. Pe mine mă interesează să-i dea una mingii de s-o bubuie, că nu ești mijlocaș.

Acum, Alisson a făcut două greșeli mai mari decât Vlad la un singur meci, cu City. Dar asta nu e o greșeală peste care putem trece cu vederea.

Vlad e numărul unu la FCSB, dar Târnovanu apără pentru că apără foarte bine și nimeni nu-l va scoate din poartă, ne-am bate joc de fotbal”, a mai spus MM Stoica, la TV .

Managerul vicecampioanei a vorbit apoi și despre Darius Olaru, despre care spune că în momentul de față este cel mai bun jucător al echipei: „Eu despre Darius Olaru am spus înainte de meciul ăsta că e cel mai important jucător pentru mine din echipă. E un număr 8, care nu are egal printre jucătorii români, chiar și față de cei din străinătate”.

„Se pare că Gigi l-a iertat pe Keșeru! Nu a fost timp de fumat pipa păcii”

MM Stoica a continuat și a spus că Gigi Becali s-a întâlnit cu din Berceni și că patronul l-ar fi iertat pe atacat: „Keşeru a avut o intânlnire de gradul 3, fortuită. Şi înţeleg că nu a fost timp de fumat pipa păcii, dar se pare că l-a convins Claudiu pe Gigi că mai merită o şansă. Noi eram în circuit cu delegaţia din Ucraina şi s-au întâlnit întâmplător””, a mai spus MM Stoica pentru sursa citată.

Chiar și patronul Gigi Becali a vorbit despre întâlnirea cu Keșeru, pe care l-a asigurat că va mai avea ocazia să joace pentru FCSB: „Da, m-am întâlnit cu el. I-am spus «o să mai primeşti şanse». I-am mai spus «prima dată când ai venit erai bombă, am zis că puteai să joci la orice echipă. După aia, nu mi-a mai plăcut de tine».

Mi-a spus că şi-a revenit, că a fost iarna, gheaţa, nu ştiu cum, antrenamente. Bine mă, o să mai primeşti o şansă, să mai vedem. Că poate o să avem nevoie de el, e posibil”, a declarat Gigi Becali.