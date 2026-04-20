Ștefan Târnovanu, gafe de proporții în Farul – FCSB! A greșit la ambele goluri ale constănțenilor

Ștefan Târnovanu (25 de ani) a greșit decisiv la singurul gol marcat în prima repriză a meciului Farul – FCSB, disputat luni seară la Ovidiu în etapa a cincea din play-out-ul SuperLigii. După ce Valentin Crețu a greșit o pasă aparent simplă către Chiricheș, constănțenii au recuperat și au dus mingea în flancul drept. De acolo, David Maftei a centrat în careul mic.

Deși centrarea nu a fost chiar de cel mai înalt nivel, portarul echipei roș-albastre a intervenit destul de timid. Astfel, nu a reușit să rețină mingea, pe care doar a respins-o în picioarele lui Eduard Radaslavescu, fostul fotbalist al celor de la FCSB, cel care a reușit în acest mod să deschidă scorul în această partidă, în minutul 43.

Anterior acestui moment, s-a mai consemnat un episod nefast pentru FCSB. , întrucât fostul jucător de la UTA Arad a țipat de durere și a avut nevoie de ajutor dinspre oamenii din staff-ul medical al campioanei României pentru a ieși de pe teren.

El a fost înlocuit de Mirel Rădoi cu Octavian Popescu. După pauză, mai exact în minutul 56, cu o execuție superbă din afara careului. În minutul 62 a marcat și Juri Cisotti, ducând astfel scorul la 2-1 pentru echipa roș-albastră. După doar alte două minute, Florin Tănase a făcut 3-1 pentru campioana en-titre a României. În minutul 72 însă, Denis Alibec, un alt fost jucător al formației patronate de Gigi Becali, a redus din diferență. El a scăpat singur cu Târnovanu, care a ieșit neinspirat din poartă, și a marcat printre picioarele acestuia.

În ciuda faptului că Gigi Becali l-a criticat dur pe Vlad Chiricheș pentru evoluția din meciul de etapa trecută, de pe Arena Națională cu Oțelul Galați, scor 4-0, Cu puțin timp înainte de startul jocului, la flash-interviu, tehnicianul a ținut să sublinieze că el are ultimul cuvânt când vine vorba despre astfel de chestiuni: „Interpretați cum vreți dumneavoastră. Eu am jucătorii de partea mea în fiecare zi, eu aleg. Eu nu văd niciun elefant în cameră, eu văd doar jucători care se antrenează foarte bine în fiecare zi”.