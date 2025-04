E gata să plece de la FCSB! Titularul roș-albaștrilor, anunț important înaintea derby-ului cu CFR Cluj

Ștefan Târnovanu (24 de ani) este unul dintre cei mai curtați fotbaliști de la FCSB. , acolo unde campioana României a ajuns până în optimi. Înaintea derby-ului cu CFR Cluj, goalkeeperul a vorbit despre un posibil transfer la vară.

Ce spune Ștefan Târnovanu despre plecarea sa de la FCSB: „A venit momentul”

FCSB e în fața celui mai important meci al finalului de campionat. În etapa a 5-a din play-off, echipa lui Elias Charalambous primește vizita lui CFR Cluj. Înaintea derby-ului, roș-albaștrii sunt pe locul 1, la două lungimi de vicecampioana en-titre.

ADVERTISEMENT

care, pentru el, ar putea fi unul dintre ultimele meciuri în tricoul roș-albastru. În ultimele luni, s-a vorbit mult despre posibilele oferte pe care le are portarul născut la Iași, inclusiv de la echipe mari ale Europei, cum ar fi Napoli sau Galatasaray.

„Nu mă bulversează toate aceste speculații, sunt un om echilibrat. Până nu văd nimic concret, până nu începe perioada de transferuri, pentru mine nu contează.

ADVERTISEMENT

Când se va termina campionatul, atunci voi vedea ce va fi. Nu e o tragedie dacă mai stau, dar consider că a venit momentul, iar la ce an am avut, poate că sunt pregătit”, a declarat Ștefan Târnovanu, conform

„Va pleca pe 5 milioane de euro”

Ștefan Târnovanu are o clauză de reziliere în valoare de 10 milioane de euro, dar Gigi Becali a declarat că e dispus să îl cedeze pe portar și la jumătate de preț.

ADVERTISEMENT

„A fost o discuţie (n.r. cu Napoli). Nici nu i-am spus băiatului, cred că refuza din start. Ce să faci? Să te duci să iei un milion şi ceva ca să fii rezervă un an sau doi? Să intri doar când se accidentează ăla (n.r. Meret).

ADVERTISEMENT

Nici n-am vorbit de el cu Napoli. M-a chemat cineva de la firmă şi am spus să nu prelungească discuţia pentru că nu cred că se va face.

În sfârşit, Târnovanu cred că va putea pleca în această vară la o echipă de Top 6.

El va pleca pe 5 milioane de euro. Este suma la care ne-am pus de acord cu Gigi Becali. Este un fel de clauză… Mi-a spus Gigi că dacă îi aduc 5 milioane de euro, pleacă”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate pentru .