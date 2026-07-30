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Ștefan Târnovanu, gest disperat după al șaselea gol luat de la Auda! Românul a clacat. Video

Ștefan Târnovanu a luat un sac de goluri de la FK Auda în „dubla” din turul 2 preliminar Conference League. Portarul FCSB a clacat după golul de 3-1 al letonilor
Cristian Măciucă
30.07.2026 | 21:00
Stefan Tarnovanu gest disperat dupa al saselea gol luat de la Auda Romanul a clacat Video
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Stefan Tarnovanu la prezentarea echipamentelor de joc pentru sezonul 2026-2027, in incinta magazinului Nike din ParkLake Shopping Center din Bucuresti, miercuri 15 iulie 2026. © FOTO:Cosmin Iftode/SPORT PICTURES
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Ștefan Târnovanu (26 de ani) a avut o nouă prestație lamentabilă în tricoul FCSB. Portarul fostei campioane a luat patru goluri de la Auda, după ce, în tur luase trei. La Riga, după golul de 3-1 al letonilor, Târnovanu a cedat nervos și a făcut un gest antologic.

Ștefan Târnovanu își făcea semnul crucii după ce lua goluri de la Auda

Ștefan Târnovanu a jucat din nou catastrofal în tricoul FCSB. După ce a comis-o în tur, când Auda s-a impus în Ghencea, scor 3-2, portarul ieșean a luat acum patru goluri de la letoni. Târnovanu a greșit la mai multe dintre reușitele celor de la Auda, dar nu a părut să își asume vina. La golul de 3-1 al celor de la Auda, marcat în minutul 84 de Kone, Ștefan Târnovanu își făcea cruce, semn că nu consideră că el e principalul vinovat. – vezi VIDEO

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Gestul portarului a venit la finalul unei partide de uitat, în care acesta a avut partea sa de vină și la golurile marcate anterior de letoni. În minutul 45+2, Daskevics a trimis o centrare în careul FCSB-ului, iar Valentin Crețu și Ștefan Târnovanu s-au încurcat reciproc, fiecare așteptând ca celălalt să îndepărteze balonul. Diedhiou a profitat imediat de neînțelegerea dintre cei doi și a deschis scorul cu o lovitură de cap.

Formația letonă și-a dublat avantajul în minutul 68, după o nouă gafă în defensiva echipei antrenate de Marius Baciu. Totul a pornit de la o eroare comisă de Joao Paulo, iar faza a continuat cu o pasă greșită a lui Ștefan Târnovanu, de care gazdele au profitat pentru a înscrie din nou.

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Târnovanu a luat șapte goluri de la „pescarii” de la Auda

Tin Hrvoj a stabilit scorul final în minutul 90+3, cu un șut spectaculos de la distanță. Imediat după ce mingea a ajuns în plasă, Ștefan Târnovanu și-a făcut cruce, conștient că eliminarea FCSB-ului nu mai putea fi evitată. FK Auda s-a impus cu 4-1 în manșa secundă și a câștigat dubla cu scorul general de 7-3, după ce se impusese și în tur, în Ghencea cu 3-2.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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