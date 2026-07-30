Ștefan Târnovanu, gest disperat după al șaselea gol luat de la Auda! Românul a clacat. Video

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în tricoul FCSB. Portarul fostei campioane a luat patru goluri de la Auda, după ce, în tur luase trei. La Riga, după golul de 3-1 al letonilor, Târnovanu a cedat nervos și a făcut un gest antologic.

Ștefan Târnovanu își făcea semnul crucii după ce lua goluri de la Auda

Ștefan Târnovanu a jucat din nou catastrofal în tricoul FCSB. După ce a comis-o în tur, când Auda s-a impus în Ghencea, scor 3-2, portarul . Târnovanu a greșit la mai multe dintre reușitele celor de la Auda, dar nu a părut să își asume vina. La golul de 3-1 al celor de la Auda, marcat în minutul 84 de Kone, Ștefan Târnovanu își făcea cruce, semn că nu consideră că el e principalul vinovat. – vezi

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Gestul portarului a venit la finalul unei partide de uitat, în care acesta a avut partea sa de vină și la golurile marcate anterior de letoni. În minutul 45+2, Daskevics a trimis o centrare în careul FCSB-ului, iar fiecare așteptând ca celălalt să îndepărteze balonul. Diedhiou a profitat imediat de neînțelegerea dintre cei doi și a deschis scorul cu o lovitură de cap.

Formația letonă și-a dublat avantajul în minutul 68, după o nouă gafă în defensiva echipei antrenate de Marius Baciu. Totul a pornit de la o eroare comisă de Joao Paulo, iar faza a continuat cu o pasă greșită a lui Ștefan Târnovanu, de care gazdele au profitat pentru a înscrie din nou.

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Târnovanu a luat șapte goluri de la „pescarii” de la Auda

Tin Hrvoj a stabilit scorul final în minutul 90+3, cu un șut spectaculos de la distanță. Imediat după ce mingea a ajuns în plasă, Ștefan Târnovanu și-a făcut cruce, conștient că eliminarea FCSB-ului nu mai putea fi evitată. FK Auda s-a impus cu 4-1 în manșa secundă și a câștigat dubla cu scorul general de 7-3, după ce se impusese și în tur, în Ghencea cu 3-2.