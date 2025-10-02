Ștefan Târnovanu i-a dat dreptate lui Gigi Becali după FCSB – Young Boys 0-2: „Poate puteam face mai mult”

Iar goalkeeper-ul echipei roș-albastre a admis la finalul meciului de pe Arena Națională că poate ar fi putut face mai mult la a doua reușită semnată de Monteiro în partida din etapa a doua a fazei grupei din Europa League.

Ștefan Târnovanu a admis după criticile lui Gigi Becali: „Poate puteam face mai mult la golul doi”

Astfel, Târnovanu a subliniat că nu este mulțumit de prestația lui. De asemenea, a apreciat că întreaga echipă a fost temătoare în prima repriză, motivul principal pentru care s-a intrat la vestiare cu acel dezavantaj de două goluri.

„Un meci pe care dacă l-am fi început cum am început a doua repriză, poate era altul rezultatul. În repriza a doua am arătat curaj. În prima repriză am fost fricoși. Nu am arătat foarte bine și am pierdut. Au pus și presiune pe noi, au venit sus, au ajuns destul de repede la noi la poartă.

Nu sunt mulțumit atâta timp cât primesc gol, nu sunt fericit. La golul doi poate puteam face mai mult. Mingea îi sare în cap, e lovită ciudat. Așa și la primul gol, cu călcâiul. Lovește foarte prost. Nu sunt mulțumit.

Mergem înainte. Cred că putem face meciuri mult mai bune. Dacă am fi pierdut fără drept de apel, ne-ar fi durut. Am arătat bine. Trebuie să facem tot ce putem pentru a obține cele 3 puncte cu Universitatea Craiova”, a declarat Ștefan Târnovanu , citat de

Ce a spus Gigi Becali despre Ștefan Târnovanu după FCSB – Young Boys 0-2

Finanțatorul campioanei României nu a fost deloc de acord cu ideea conform căreia portarul lui Charalambous a fost cel mai bun jucător al echipei roș-albastre în acest meci. Ba chiar din contră.

„E o echipă pe care trebuia să o batem. Nu am bătut-o. Voi toți ați spus că Târnovanu e omul meciului. Iertați-mă pe mine că am altă părere. Ambele goluri sunt ale lui. Eu așa zic. Poate greșesc. Ce a greșit, cine n-a greșit, el trebuia să apere cele două goluri. Poate greșesc eu, poate nu mă pricep bine. Dacă iei gol de la 20 de metri plasat…

Ăla a dat așa… La al doilea nu mai spun. Mingea încet. Asta e părerea mea. Asta era echipă pe care noi trebuia să o batem. Credeam că e o echipă mai bună, deși e 2-0. Au câștigat oamenii…”,