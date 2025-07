Ștefan Târnovanu i-a dezvăluit lui Elias Charalambous fraza pe care i-a spus-o lui George Găman și a luat roșu: „O aud în fiecare zi. E ciudat”

FCSB a pierdut în fața Farului, după ce a deschis scorul încă din secunda 80. Ștefan Târnovanu a fost eliminat în a doua repriză pentru injurii la adresa arbitrului, iar și nu numai. Elias Charalambous este de părere că maniera de arbitraj a fost una „ciudată”.

Elias Charalambous are îndoieli asupra arbitrajului lui George Găman: „Nu știu motivele. A fost ciudat”

FCSB continuă forma slabă și în campionat, însă toți fotbaliștii campioanei au dat vina pe arbitraj. Elias Charalambous nu a vrut să lanseze un atac la adresa arbitrului, însă a lăsat de înțeles că maniera de arbitraj a fost una ciudată:

„Sigur că nu ne-am așteptat la acest rezultat, mai ales după ce am început meciul cu un gol marcat rapid. Am crezut că vom juca din ce în ce mai bine, dar adversarii au marcat și apoi am rămas în 10 jucători. A fost mult mai greu și am pierdut meciul. Trecem printr-un moment dificil, dar trebuie să uităm și să câștigăm următoarele meciuri.

Nu vreau să-mi caut scuze pentru înfrângere, pentru că ar fi nedrept pentru adversari. Au câștigat meciul, îi felicit. Nu doar la roșu, dar am simțit arbitrul ciudat, nu a văzut faultul la Cisotti, nu știu motivele.

Am vorbit cu Fane și mi-a spus fraza pe care i-a spus-o arbitrului. Fraza asta o aud în fiecare zi de când am venit în România. De 100 de ori pe zi o aud. Deci dacă după acea frază a primit roșu, atunci trebuia să mai acorde încă 10 (n.r. cartonașe). Nu vreau să le iau din merite adversarilor, dar a fost ceva ciudat”, a spus Elias Charalambous, conform

Ce i-a spus Ștefan Târnovanu lui George Găman în FCSB – Farul 1-2

Conform spuselor lui Ștefan Târnovanu, portarul „roș-albaștrilor” nu i-a adresat injurii lui George Găman în mod direct, însă a folosit cuvinte urâte în discuția cu el, ceea ce

„I-am zis un cuvânt urât, dar dacă acest cuvânt ar fi fost atât de grav, atunci în minutul 15 nu ai mai avea jucători pe teren. El a zis că l-am înjurat, că i-am zis nu știu ce. Eu mai mult decât «Ce aia vezi?» nu am zis, se poate verifica la VAR. Tușierului i-am zis că îl vede «Doamne-Doamne»”, a declarat Ștefan Târnovanu la flash-interviu.