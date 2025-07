Ștefan Târnovanu îl sfidează pe Gigi Becali! Ce a făcut portarul de la FCSB după criticile primite de la patron

Recent, Gigi Becali l-a criticat în mod public de Ștefan Târnovanu, dar și pe alți jucători de la FCSB, Darius Olaru și Adrian Șut, pentru faptul că ei au tendința să fie foarte activi pe rețelele de socializare, în special pe TikTok.

Ștefan Târnovanu a făcut-o din nou, după ce a fost criticat de Gigi Becali pentru că postează pe TikTok

Patronul campioanei României le-a atras atunci atenția jucătorilor săi că riscă să fie chiar scoși din echipă în cazul în care vor da semne de lipsă de concentrare în timpul meciurilor.

În mod evident, omul de afaceri a pus această posibilă chestiune pe seama activităților fotbaliștilor din timpul lor liber. În plus, în ceea ce îl privește pe Târnovanu, el chiar a spus că dacă acest „fenomen” va continua.

„S-au apucat de TikTok? Eu spun așa, ca să țină minte, toți care s-au apucat, o lună, două, patru cinci, dracii, dracii, dracii, îi acaparează dracul.

Și apoi mintea ta, când dai cu piciorul în minge, te păcălesc dracii și o dai în altă parte. Pentru că mintea ta e drăcească, nu mai este cu Dumnezeu, cu puterea harului. Te înnebunesc.

Vrei TikTok? Uită mingea! Olaru are TikTok? Să uite mingea! Cine mai are? Șut, Târnovanu? Să fie virali. Are TikTok? Mă interesez, intră Zima în poartă. Bine că mi-ați zis!”, a transmis Gigi Becali la momentul respectiv.

Goalkeeperul a fost activ în online și după meciul cu Inter D’Escaldes

Doar că se pare că Târnovanu nu a ținut cont deloc de această recomandare a finanțatorului. La doar câteva zile de la petrecerea acestui episod, portarul de 25 de ani a postat din nou pe respectiva platformă de socializare.

Mai mult, acest moment s-a consemnat la scurt timp după încheierea meciului FCSB – Inter D’Escaldes 3-1, în care goalkeeper-ul a reușit să apere un penalty.

În contextul în care , Ștefan Târnovanu a postat miercuri seară nu mai puțin de patru clipuri video pe TikTok.

Portarul de la FCSB a fost luat în colimator chiar și de către unii fani: „Nu vă e rușine?”

În acestea au fost incluse chiar imagini din meciul respectiv, cu el în prim-plan, inclusiv de la faza loviturii de la 11 metri. Doar că unii dintre urmăritorii săi, cel mai probabil, fani FCSB, nu au fost chiar încântați de această chestiune, în contextul jocului prestat de echipa lor favorită, și l-au taxat pe portar prin comentarii de genul:

„Singurul jucător care se promovează singur”, „Fane, lasă TikTok-ul, că la următoarea greșeală te trece pe bancă”, „De acum cred că e o nouă regulă, când câștigăm ne postăm, când jucăm puțin mai prost și pierdem dezinstalăm aplicația”, sau „Nu vă e rușine să mai stați pe TikTok după un asemenea meci?”.