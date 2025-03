Ștefan Târnovanu jubliează după Rapid – FCSB: ”Sunt mândru de ceea ce am reușit anul ăsta! 11 la 11 e foarte posibil să fi câștigat”

Ștefan Târnovanu (24 de ani) s-a declarat mândru de coechipierii săi, la finalul , pentru toate realizările pe care le-au avut roș-albaștrii în stagiunea curentă.

Ștefan Târnovanu, mândru de coechipierii săi după Rapid – FCSB

Portarul campioanei en-titre a transmis că nu este mulțumit de remiză, deoarece echipa sa a dominat în inferioritate numerică .

Mai mult decât atât, Târnovanu a afirmat că, foarte probabil, FCSB ar fi câștigat partida, dacă ar fi evoluat 11 la 11 împotriva rivalei concitadine. El și-a exprimat speranța ca roș-albaștrii să câștige campionatul.

”Din punctul meu de vedere, nu sunt mulțumit. Am dominat, chiar dacă am jucat cu un om în minus mai mult de o repriză. Am avut cele mai mari ocazii din meci, dar e ok.

La gol au fost multe caramboluri. Am sperat să fie ofsaid, eu fiind ieșit în față. Mă bucur că a fost ofsaid, cu toate că ar fi fost un gol nemeritat. A venit mingea, i-am spus lui Chiri să dea în ea. Au fost mai multe caramboluri la faza respectivă.

(n.r.- dacă FCSB a avut probleme din cauza eliminării lui Dawa) Ținând cont că am avut vreo patru, cinci ocazii, nu știu ce să spun. Am alături de mine niște băieți fantastici. Sunt mândru de oamenii din echipa mea! Sunt mândru de ceea ce am reușit anul ăsta! Dacă jucam 11 la 11 e foarte posibil să fi câștigat.

Târnovanu: ”Va fi un play-off echilibrat, sper la sfârșit să cucerim titlul din nou”

Va fi un play-off echilibrat, sper să îl începem așa cum am început anul trecut și să continuăm la fel, iar la sfârșit să cucerim titlul din nou. Olympique Lyon este o echipă puternică, dar vom încerca să facem ce am făcut cu PAOK și să câștigăm. Eu cred că sunt cel mai optimist om pe care îl cunosc din lumea aceasta”, a comunicat Ștefan Târnovanu, la .