Ștefan Târnovanu, la pământ după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1: „Slab, slab, slab. Dacă nu intrăm în play-off, va fi un sezon compromis”

Campioana României, FCSB, a fost eliminată matematic din Europa League, după ce a fost învinsă categoric în deplasarea din Croația, scor 1-4, de Dinamo Zagreb. Ștefan Târnovanu a găsit cu greu explicații pentru rezultatul mult sub așteptări.

FCSB, învinsă categoric de Dinamo Zagreb în Europa League

FCSB avea nevoie de un rezultat pozitiv în Croația pentru a rămâne cu șanse la primăvara europeană, însă campioana României nu a reușit să facă față echipei gazdă, care s-a impus fără drept de apel cu scorul de 4-1.

Roș-albaștrii au comis greșeală după greșeală pe faza defensivă, iar Dinamo Zagreb a profitat, deși nu a făcut un joc excelent. FCSB confirmă din nou sezonul dezamăgitor pe care îl traversează, iar obiectivul rămâne .

Ștefan Târnovanu, deprimat după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Ce a declarat portarul

. Portarul celor de la FCSB, vizibil dezamăgit de prestația echipei sale, a dat de înțeles că, de acum înainte, toată atenția se mută pe meciurile din campionatul României, întrucât și acolo situația este una complicată.

„Două goluri primite în 10 minute. Avem vreo patru meciuri așa în Europa. Am echilibrat puțin, dar finalul, la fel de slab, slab, slab. Dacă nu vom intra în play-off, va fi un sezon compromis.

De ce? Nu aș vrea să zic nimic la cald, greșit. Nu e ok cum jucăm, e foarte rău. Cât timp primești patru goluri, puteau face ceva mai mult. O să văd golurile. Cu nouă puncte și golaveraj cât de cât ok, dar acum… nu știu, o să vedem”, a declarat Ștefan Târnovanu după înfrângerea suferită de FCSB în Croația, conform