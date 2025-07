Ștefan Târnovanu, la pământ după eșecul cu Inter Club d’Escaldes: „Nu avem nicio şansă la Champions League”

Chiar dacă a obținut calificarea în următorul tur preliminar al UEFA Champions League, FCSB a lăsat o impresie negativă în Andorra, acolo unde a fost învinsă de Inter Club d’Escaldes. Ștefan Târnovanu a avut un discurs dur după eșecul înregistrat în manșa retur.

Ștefan Târnovanu, dărâmat după Inter Club d’Escaldes – FCSB 2-1

FCSB a suferit o înfrângere în cel de-al doilea meci din primul tur preliminar din UEFA Champions League, dar formația antrenată de Elias Charalambous s-a calificat mai departe, grație succesului obținut la București.

Chiar și așa, al campioanei României și au reacționat imediat după fluierul final. Cel mai nemulțumit a fost patronul celor de la FCSB, care l-a luat la țintă pe portarul Ștefan Târnovanu.

Acesta a greșit o pasă la faza prin care campioana Andorrei a restabilit egalitatea, lucru menționat și de Gigi Becali, care a trecut peste intervențiile bune ale românului. După meci, Târnovanu „și-a turnat cenușă în cap” și a recunoscut că a greșit la primul gol.

„A fost o seară penibilă, am jucat foarte, foarte slab. După golul lui Risto a fost o oarecare linişte, am avut un avantaj, dar am luat acel gol uşor care a plecat de la mine. Am vrut să pasez cu Mihai, am lovit-o greşit şi am luat gol la acea fază.

Apoi, au venit peste noi. Nu am mai ajuns la poartă şi s-a terminat cu un rezultat de care mie mi-e jenă. Dacă vom juca precum în această dublă nu avem nicio şansă la Champions League. Avem timp să ne trezim. Urmează un meci în campionat, apoi iar în turul 2.

Să vedem, nu contează cu cine jucăm. Trebuie să jucăm bine, să nu mai facem greşeli în apărare pentru că am primit trei goluri în dublă manşă şi cu atâtea goluri primite nu ne putem califica mai departe. Suntem obligaţi să câştigăm fiecare meci nu doar la Petrolul”, a declarat Ștefan Târnovanu, potrivit .

Gigi Becali l-a luat la țintă pe Ștefan Târnovanu

FCSB a suferit un eșec rușinos în returul cu Inter Club d’Escaldes, cu toate că a obținut calificarea în turul doi preliminar al UEFA Champions League. Rezultatul l-a dezamăgit pe Gigi Becali, iar .

„Târnovanu nu mai apără cu Petrolul, o să vedeți. El ne-a băgat în rahat. Dacă avem 3 goluri diferență. El joacă, pasează în stânga, vrea să arate că e pasator.

Bă, tu nu ești pasător, nici nu știi să dai în ea. De acolo a plecat totul. Bă, du-te și prinde mingea. Dar am văzut de la început că o să avem probleme cu ei”, a declarat finanțatorul celor de la FCSB.