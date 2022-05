Ştefan Târnovanu, la prima apariţie în echipa naţională: “Colegii îmi spuneau că mă asemăn cu Tătăruşanu!”

Ştefan Târnovanu a făcut un play-off excelent în poarta FCSB-ului, iar evoluţiile de la echipa de club l-au propulsat în prima reprezentativă. Aşa cum FANATIK , Edi Iordănescu l-a convocat pe Târnovanu pentru meciurile din Liga Naţiunilor.

Ştefan Târnovanu, la prima apariţie în echipa naţională: “Am sunat-o pe mama când am aflat”

Portarul celor de la FCSB a acordat un interviu după ce a ajuns în cantonamentul naţionalei spunând că şi-a sunat mama imediat ce a primit convocarea:

“Au fost sentimente de bucurie. Sunt mândru ce am realizat până acum, că sunt aici. Sper să fiu în continuare. Mi-am dorit foarte mult să fiu la lot. Când m-a sunat Mister, m-am simţit foarte foarte bine. Am sunat-o pe mama când am aflat.

Mi-am împachetat mănuşile, ghetele şi laptopul. Mă uit foarte mult la seriale în timpul liber. O persoană mi-a spus că tot ce am realizat este pentru că merit. Ştiu că se bucură foarte mult pentru mine”, a spus Târnovanu.

“De când eram mic, îmi spuneau colegii că mă asemăn cu Ciprian Tătăruşanu”

susţine că cel mai bun prieten al său de la lot este Octavian Popescu şi este asemănat cu un alt fost mare portar al celor de al FCSB, Ciprian Tătăruşanu:

Cel mai bun prieten al meu la lotul naţional este Tavi Popescu. Portarul meu preferat este Thibaut Courtois.

La penalty încerc să ghicesc modul în care vrea să execute jucătorul, dacă dă mai încet, plasat. Încerc să intru în mintea lui.

De când eram mic, îmi spuneau colegii că mă asemăn cu Ciprian Tătăruşanu. E şi asemănarea din nume, probabil de acolo, Asta ţin minte tot timpul. Cred că principala calitate pe care o am e mentalitatea. Cred că pot reuşi cu aceasta”, a spus Târnovanu.

România va disputa patru meciuri în Liga Naţiunilor într-un interval de zece zile. “Tricolorii” vor întâlni Muntenegru, Bosnia, Finlanda şi returul de pe teren propriu cu Muntenegru.