Ștefan Târnovanu le răspunde contestatarilor: „Toată lumea spunea că RFS e slabă. A făcut 2-2 cu Galatasaray”. Florin Tănase: „Sfântul Dimitrie a ținut cu noi”

Ștefan Târnovanu a fost unul dintre cei mai buni jucători ai FCSB . Portarul naționalei României nu i-a uitat pe cei care l-au criticat.

Ștefan Târnovanu, fericit după PAOK Salonic – FCSB 0-1: „O victorie mare”

la una dintre cele mai mari ocazii ale echipei lui Răzvan Lucescu: „Mă bucur foarte mult că am reușit și un meci foarte bun din punct de vedere personal. De data asta m-a ajutat și echipa. Cu Sepsi nu am primit gol, acum nu am primit gol, am reușit să câștigăm cu 1-0 și asta e cel mai important”.

Portarul FCSB-ului a fost extrem de bucuros de rezultat, mai ales că a venit în zece oameni: „Ținând că abia am început sezonul și primeam goluri multe pe final, ușoare pot să spun, e o victorie mare, mai ales că e în deplasare, la o echipă foarte bună. Mă bucur din suflet că am reușit și e foarte frumos”.

Ștefan Târnovanu le-a dat replica celor care considerau că FCSB a avut o misiune ușoară împotriva letonilor: „M-am uitat și eu pe clasament și am văzut că RFS a făcut egal la Galata. Toată lumea spunea că am jucat cu ei că sunt slabi, dar au făcut 2-2. Acuma nu mai înțeleg nimic. Sper să continuăm așa”.

Ștefan Târnovanu, mesaj pentru cei care l-au criticat: „Sunt același de acum 2 săptămâni când toți mă făceau cel mai slab”

Ștefan Târnovanu nu consideră că a fost omul meciului: „Nu sunt eu nici primul nici ultimul care face asta, nu știu dacă e cel mai bun meci al carierei mele. Sper să mă țină minte și cei de la Olympiacos.

Avem 6 puncte din 6, mai mult de atât de ce putem să facem? Ar fi fabulos să avem 9 puncte după primele 3 meciuri. E frumos că a venit alături de noi și îl mai așteptăm și pe viitor. Cu siguranță avem mare încredere”.

Portarul e deja concentrat pe ceea ce urmează: „Avem meci în campionat, apoi la națională. Vom încerca în Europa să dăm tot ce e mai bun. Mă bucur la fiecare meci la care Mircea Lucescu vine, încerc să îmi fac treaba și sunt același jucător și ca acum două săptămâni când toți mă făceau cel mai slab”.

Târnovanu nu l-a uitat nici pe : „Aș vrea să îi dedicăm victoria lui Lixandru, pentru că am înțeles că are o accidentare destul de gravă. E posibil să fie ligamentele, nu știm sigur, o să facă RMN. Sper să fie puternic și cu siguranță va reveni”.

Jucătorul nu se gândește deocamdată la primăvara europeană și îndeamnă la calm: „E prematur să vorbim de calificare. Au trecut doar două meciuri, dar sunt șanse. Mai avem și campionatul, unde nu suntem deloc bine”.

Florin Tănase, declarații pe placul lui Gigi Becali: „Sfântul Dimitrie a ținut cu noi”

Florin Tănase a transmis un mesaj cu tentă religioasă la finalul meciului: „Fericire, o victorie muncită. Am jucat cu un adversar foarte bun. Am jucat cu un adversar foarte bun, cu jucători de calitate. Era un meci dificil, dar suntem fericiți că am obținut a doua victorie. Ne așteptam, în ziua de azi oricine poate câștiga cu oricine, de ce să nu ne așteptăm?

Am știut că va fi dificil după eliminarea lui Olaru. Dar, cei rămași în teren s-au mobilizat foarte bine. De multe ori se întâmplă să se păstreze rezultatul. Nimeni nu ne dădea vreo șansă, majoritatea. Ne bucurăm, cu siguranță cei care vor juca cu noi nu se vor aștepta la un meci ușor.

Gigi Becali a spus că trebuie să vedem cu cine ține Sfântul Dimitrie. A ținut cu noi. Patronul este fericit acum. E normal să ne gândim la faza următoare, dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Ne așteaptă un alt meci duminică, trebuie să luăm cele trei puncte, avem nevoie de ele”, a mai spus jucătorul.

Florin Tănase și Ștefan Târnovanu, declarații savuroase după PAOK Salonic - FCSB 0-1