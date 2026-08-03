Ștefan Târnovanu, nici măcar rezervă la FCSB – Farul! Ce s-a întâmplat cu portarul intrat în dizgrația lui Gigi Becali. Exclusiv

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FCSB înfruntă Farul la București în etapa a 3-a din SuperLiga. Bucureștenii folosesc o echipă de start inedită, așa cum Ștefan Târnovanu nu figurează însă nici măcar pe banca de rezerve. FANATIK a aflat ce s-a întâmplat cu portarul titular de drept după în urma umilinței din Conference League cu FK Auda.

Decizie în cazul lui Ștefan Târnovanu la FCSB. De ce nu se află nici măcar pe banca de rezerve la meciul cu Farul

Ștefan Târnovanu a devenit din erou cel mai contestat jucător din primul „11” de la FCSB în urma „dublei” din turul 2 din Conference League cu FK Auda. Eliminarea cu 3-7 la general în fața letonilor a fost pusă în principal pe umerii săi. Criticat intens pentru golurile primite, în special de patronul Gigi Becali, FANATIK a aflat despre internaționalul român că a primit câteva zile libere din partea staff-ului de la FCSB.

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Se așteaptă ca Târnovanu să se alăture din nou echipei pentru antrenamente joi sau vineri. Nu este prima dată când Ștefan Târnovanu este pedepsit în urma prestațiilor sale modeste. Sezonul trecut, după mai multe gafe comise, el a ratat o bună parte din play-out, , care apără din nou în meciul contra Farului.

Primul „11” aliniat de FCSB contra Farului: Matei Popa – Labonne, Dawa, Batubinsika, Pădurariu – Boutoutaou, Gnahore, Toma – Cisotti, Bîrligea, Tavi Popescu. Rezerve: R. Andrei, Udrea, V. Crețu, Duarte, Dăncuș, Fl. Tănase, Joao Paulo, D. Avram, L. Stancu, A. Stoian, D. Popa, Politic.

Gigi Becali l-a distrus pe Ștefan Târnovanu după umilința FCSB-ului cu FK Auda

Prestația extrem de slabă a lui Ștefan Târnovanu, în special la returul din Letonia cu FK Auda, l-a determinat pe Gigi Becali să facă dezvăluiri extrem de dure despre tânărul portar român. Latifundiarul din Pipera a spus care a fost motivul din spatele lipsei de concentrare a jucătorului său. „Mintea lui era la păcănele! Era prieten cu ăla, altfel nu înțeleg. Și la golul de 3-2 din tur, și la golul acesta, și la primul gol al lor. De acum va apăra Matei Popa.

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Asta este, când se întâmplă așa ceva, n-ai cum să câștigi. Ăsta e portar?! Cum să te închini? Adică: «Băi, ce faceți, dormiți ca să îmi dați mie gol?». Este cel mai slab portar, dar nu-i dau drumul. Poate crede că îl las să plece dacă mai apără și el. Nu îi dau drumul, stai rezervă acolo”, declara după meci Gigi Becali la Voyo.

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Cotat la 3 milioane de euro de Transfermarkt, Ștefan Târnovanu pare că și-a pierdut și ultima șansă de a mai fi titular în poarta celor de la FCSB. El solicitase la începutul anului să plece de la FCSB, dar

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