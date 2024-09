Ștefan Târnovanu, omul meciului Sepsi – FCSB 0-1: „Habar n-am cum am scos mingea aia”

Ștefan Târnovanu a fost desemnat omul meciului . Portarul în vârstă de 24 a avut mai multe intervenții salvatoare, inclusiv la ocazia

Ștefan Târnovanu, ului de cum a apărat în Sepsi – FCSB 0-1: „Îmi era dor”

FCSB a câștigat la Sf. Gheorghe și cu ajutorul lui Ștefan Târnovanu, chiar dacă Portarul naționalei României a avut mai multe parade, dintre care două au fost la mingi extrem de grele.

ADVERTISEMENT

Primul care era să îi dea gol a fost Denis Haruț, la un corner din prima repriză. Glonțul a trecut pe la urechiile campioanei și în actul secund, când, în minutul 90, Târnovanu a apărat in extremis lovitura de cap a lui Coman.

„Îmi era dor și aveam nevoie să nu primesc gol. În acest an am avut multe meciuri fără gol primit. Nu am câștigat de ceva timp, aveam nevoie de puncte ca să urcăm în clasament. Important e că am câștigat, celelalte echipe s-au încurcat.

ADVERTISEMENT

Se întâmplă să ai perioade mai neinspirate. Dacă aș asculta ce zice lumea… Te afectează puțin, dar când ești criticat trebuie să demonstrezi că nu ești acel jucător slab. Când ești lăudat nu trebuie să ți se urce la cap. Am făcut un meci bun, dar trebuie să o țin tot așa.

Habar n-am cum am scos mingea aia, a venit foarte tare, habar n-am cum am scos-o. În Europa League am făcut un meci aproape perfect, în seara asta la fel, dar Sepsi ne-a pus multe probleme”.

ADVERTISEMENT

„Vom încerca să câștigăm cu PAOK”

Victoria cu Sepsi i-a dat încredere lui Ștefan Târnovanu, care crede că FCSB poate face o nouă figură frumoasă în Europa. După ce a învins-o cu 4-1 pe RFS, campioana en-titre va juca în deplasare, la Salonic, cu PAOK.

„Vom încerca să câștigăm cu PAOK, nu putem renunța dinainte să înceapă meciul”, a declarat Ștefan Târnovanu, după Sepsi – FCSB 0-1.

ADVERTISEMENT

Dacă FCSB a învins-o pe RFS cu 4-1, PAOK n-a avut același noroc. Echipa lui Răzvan Lucescu a pierdut în deplasarea de la Galatasaray, scor 1-3.