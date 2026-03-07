Sport

Ştefan Târnovanu pleacă de la FCSB! Giovanni Becali a făcut anunţul: „Îi aduc ofertă”. Exclusiv

Ștefan Târnovanu se pregătește de plecarea de la FCSB! Ce anunț a făcut Giovanni Becali, impresarul fotbalistului, despre viitorul internaționalului român.
Cristian Măciucă
07.03.2026 | 12:45
Ştefan Târnovanu pleacă de la FCSB! Giovanni Becali a făcut anunţul: „Îi găsesc echipă la vară!” FOTO: Fanatik
Ștefan Târnovanu (25 de ani) nu mai are viitor la FCSB! Trecut pe banca de rezerve după titularizarea lui Matei Popa (18 ani), internaționalul român va pleca la vară de la campioana României. Giovanni Becali a făcut anunțul, în exclusivitate la „Giovanni Show”.

Ștefan Târnovanu va pleca de la FCSB! Giovanni Becali a anunțat transferul

Ștefan Târnovanu mai are contract cu FCSB până în vara lui 2028, dar are șanse mici să mai continue la clubul lui Gigi Becali. Goalkeeperul în vârstă de 25 de ani a devenit rezerva puștiului Matei Popa și vrea să plece. Giovanni Becali a venit cu noi detalii despre transferul internaționalului român, care ar urma să aibă loc la finalul acestui sezon.

„Târnovanu trebuie să meargă frumos cu o ofertă, pe care i-o voi aduce eu în vară. Nu știu cât va fi. 2 milioane, 1,8 milioane… ‘Uite oferta scrisă aici’. Du-te la patron și spune-i: ‘Nea Gigi, ai mai făcut matale drum altora, fă-mi și mie, că și așa am fost amărât și supărat că nu am jucat’.

Să nu zică Gigi că am eu treabă. Că dacă zic eu de 2-3, el zice 5 (n.r. – milioane). Dacă îi zic 5, el zice 8. ‘Nu pleacă, Giovanni!’ Așa că ia du-te Târnovanu! O să mergem și la nuntă la el. Ne-a dat invitațiile. La Iași face nunta. Are o prietenă de mulți ani”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la „Giovanni Show”.

Gigi Becali se bazează pe Târnovanu și în sezonul viitor

Deși Ștefan Târnovanu vrea să plece de la FCSB, Gigi Becali nici nu se gândește să rămână fără goalkeeperul de națională al campioanei. În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, latifundiarul din Pipera a dezvăluit că, în sezonul 2026-2027, Târnovanu va face parte din „coloana vertebrală” a echipei. „Fundaș central care mă încântă, și aici e meritul lui Meme. Să îi dăm și o caldă, că după se răcește prea tare, i-am dat prea multe reci.

Ca să îi dam una caldă, l-a adus pe Andre Duarte. Târnovanu, Andre Duarte, Bîrligea, Tănase, Olaru, Cisotti, David Miculescu. Șapte, mai trebuie încă patru. Păi Târnovanu în poartă, ai zis de Liga Campionilor. Deci mai avem nevoie de încă patru.

Miculescu e jucător de competiții mari. Deci patru ca să fie în echipă titulari. Dar trebuie șase, mai trebuie încă doi să fie rezerve stânga-dreapta, pentru Cisotti și David Miculescu. Ne trebuie 5-6 jucători, ne trebuie fundaș central.

Bine, să vedem Ngezana dacă se operează. Dacă nu se operează, nu ai ce să-i faci, nu poți să îl obligi pe jucător. El nu înțelege, el vine de acolo de la el. Păi nu ne despărțim”, a spus Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA.

  • 4,5 milioane de euro este cota de piață a lui Ștefan Târnovanu, conform transfermarkt.com

Horia Ivanovici, 1 la 1 cu Ioan Becali inainte de FCSB - U Cluj | Giovanni Show

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
