Ștefan Târnovanu răspunde criticilor lui Gigi Becali: „Dacă stau pe scurt, poate iau 7 pe lung”. Care e, de fapt, defectul său

Ștefan Târnovanu (24 de ani) a pus și el umărul la primul titlu cu cerit de FCSB după nouă ani de secetă. Cu toate acestea, goalkeeperul a făcut și câteva greșeli, motiv pentru care

Ștefan Târnovanu, răspuns la criticile lui Gigi Becali: „Prefer stilul Courtois”

Ștefan Târnovanu le-a dat emoții fanilor FCSB-ului în acest final de sezon. Deși echipa a mers aproape perfect în play-off, internaționalul român a făcut câteva gafe.

Atunci, portarul ieșean a ieșit prost pe centrarea care a dus la golul egalizator al covăsnenilor. Ceva similar s-a petrecut și în finalul sezonului trecut, în penultima etapă a play-off-ului, când, la Ovidiu, Târnovanu a greșit la primul gol al Farului și astfel echipa lui Charalambous a pierdut titlul.

„A fost un moment foarte urât pentru mine și nu doar pentru mine și pentru băieți. Și cumva din cauza toată lumea a spus că din cauza lui Fane s-a pierdut campionatul. Ok, am pierdut campionatul, dar au fost 40 de meciuri până atunci. Nu cred că eu l-am pierdut”, a declarat Ștefan Târnovanu, la .

Pe Becali l-au enervat însă alte erori ale lui Târnovanu, pe care portarul le-a făcut în acest sezon. Spre exemplu, ultimele două derby-uri cu Rapid, când Ermal Krasniqi a marcat două goluri aproape identice, pe colțul scurt.

„Asta e pentru toți cei care spun că iau goluri pe scurt (n.r. – urmărind o paradă la șutul lui Cîmpanu în FCSB – U Craiova 2-0). Și că numai eu iau. Că l-am văzut acum pe Lunin, cu Bayern, de la City a luat la fel…”, a comentat Ștefan Târnovanu. „Să vezi ce îți fac ăștia acum prin emisiuni”, s-a amuzat Florinel Coman.

„(Silviu Tudor Samuilă: Unde crezi că trebuie să mai lucrezi? Unde simți că poți progresa?) La centrări, cu siguranță. Legat de șuturile pe colțul scurt, eu nu sunt portarul care să stea pe colțul scurt și dacă îmi dă puțin mai pe lung să zic ‘Eu n-am avut ce să fac, am stat pe colțul scurt’.

Din 10 șuturi să zicem că iau un gol pe colțul pe scurt, încercând să apăr tot ce am de apărat. Dacă aș sta pe scurt, poate nu iau niciunul pe scurt, dar din 10 șuturi iau șapte goluri pe colțul lung.

(Silviu Tudor Samuilă: Ce stil de portar preferi?) Stilul Courtois. Ca și el, am o calitate, șpagatul. Am scos foarte multe mingi din șpagat. M-am întins și am închis foarte mult din poartă. Am mobilitate foarte bună și mă deschid foarte mult”, a adăugat portarul campioanei României.

Târnovanu, apărat de Florinel Coman: „Unde poate să iasă el? N-are nicio șansă”

Târnovanu a vorbit și despre ieșirile pe centrări, capitol la care consideră că mai are de lucrat. „V-ați uitat la Donnarumma? Dacă el greșește, eu ce să mai zic… Mai am de învățat, clar. Degeaba lucrăm la antrenamente, când îmi dă o centrare și am doi omuleți în față, nu 15 jucători”, a spus Târnovanu.

În apărarea colegului său a sărit Florinel Coman: „Depinde cum se bate, cum se execută cornerul. Dacă se bate minge șutată pe 6 metri și sunt 5-6 jucători în fața lui, el unde să iasă? Nu are nicio șansă.

Nu sunt toate centrările pe 6 metri ale portărilor. Când e minge plouată, poți ieși, dar când e o minge bătută foarte tare pe 6 metri, nu cred că poate să iasă vreun portar”, a fost mesajul golgheterului din SuperLiga și

„Eu nu prea mai ies, nu mai iese aproape nimeni. Pentru că toți bat foarte bine acum. Nu mai bate nimeni plouat, când făcea mingea 15 secunde în aer și te uitai la ea ca la zmeu. Toți bat șutat, cu efect, cu interiorul”, a conchis Ștefan Târnovanu.