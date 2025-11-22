Sport

Ștefan Târnovanu, reacție virulentă după FCSB – Petrolul 1-1: ”Nu ai cum să intri în play-off”. Ce explicație a găsit pentru eurogolul încasat

Ștefan Târnovanu a avut un discurs dur după meciul FCSB - Petrolul 1-1. Ce a spus portarul campioanei României după un nou pas greșit în SuperLiga.
Traian Terzian
23.11.2025 | 00:30
Stefan Tarnovanu reactie virulenta dupa FCSB Petrolul 11 Nu ai cum sa intri in playoff Ce explicatie a gasit pentru eurogolul incasat
ULTIMA ORĂ
Explicațiile lui Ștefan Târnovanu după golul încasat în meciul FCSB - Petrolul 1-1. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
ADVERTISEMENT

”Roș-albaștrii” s-au îndepărtat din nou de locurile de play-off după întâlnirea FCSB – Petrolul 1-1, iar Ștefan Târnovanu a încercat să găsească o explicație pentru parcursul modest din acest sezon.

Ștefan Târnovanu, discurs acid după FCSB – Petrolul 1-1

Imediat după încheierea partidei de pe Arena Națională, din etapa a 17-a a SuperLigii, portarul de la FCSB a mărturisit că la modul cum se prezintă echipa este greu de vorbit de play-off și de titlu.

ADVERTISEMENT

”Mingea a venit înaltă (n.r. – la golul lui Robert Sălceanu). A luat efect în stânga, am încercat să o scot. Am fost pe ea, dar a venit mai în stânga și nu am mai putut să o scot. A luat prea mult efect.

Conducem iar și nu câștigăm. Meciul trebuia să fie la discreția noastră. La Sibiu am condus, nu am câștigat. Cât timp primești gol la fiecare meci, nu ai cum să intri în play-off, să ai pretenții la campionat”, a declarat Târnovanu, la Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și...
Digi24.ro
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri

S-au schimbat obiectivele la FCSB?

Portarul campioanei României consideră că formația sa nu mai beneficiază nici de șansa avută în stagiunea trecută și a recunoscut că la acest joc s-a văzut foarte mult absența lui Daniel Bîrligea, atacantul fiind suspendat după cartonașul roșu încasat cu FC Hermannstadt.

ADVERTISEMENT
Olandezii
Digisport.ro
Olandezii "au luat foc": Dennis Man, huiduit la fiecare atingere de balon! Cum l-au numit

”E și frustrant să nu câștigi meciul când ai ocazii, posesia. E complicat. Să mă leg de șansă, pot spune că nu am mai avut șansa de anul trecut. Acum nu mai marcăm. E ciudat. Trebuie să facem cumva să prindem play-off-ul și un loc de cupă europeană.

Trebuie să facem ceva. La Belgrad (n.r. – cu Steaua Roșie, în Europa League) trebuie să facem cât de mult putem. S-a văzut și azi absența lui Dani (n.r. – Daniel Bîrligea)”, a spus Ștefan Târnovanu.

ADVERTISEMENT

Târnovanu, vinovat la golul încasat de FCSB

Ștefan Târnovanu este vinovat, alături de Alexandru Stoian, pentru golul încasat de FCSB în partida cu Petrolul. După ce atacantul a pierdut mingea în jumătatea proprie, portarul campioanei nu a reușit să scoată un șut parabil.

Profitând de pasa greșită a lui Stoian, fundașul stânga al oaspeților, Robert Sălceanu, a urcat cu încredere și a șutat de la 25 de metri lateral. Mingea a fost deviată ușor de Ngezana și a luat o traiectorie ciudată.

Târnovanu a fost surprins de efectul balonului, nu a mai reușit să se redreseze și doar a încercat să respingă cu o mână. Nu a fost de ajuns, deoarece mingea a lovit bara laterală și a intrat în poartă.

Gigi Becali, iritat de dialogul cu Vali Moraru: „Dacă nu vrei să înțelegi...
Fanatik
Gigi Becali, iritat de dialogul cu Vali Moraru: „Dacă nu vrei să înțelegi un om supărat, hai să fiți sănătoși”
Chiar și “killer-ul” FCSB-ului a fost uimit de eurogolul marcat pe Arena Națională:...
Fanatik
Chiar și “killer-ul” FCSB-ului a fost uimit de eurogolul marcat pe Arena Națională: “M-am trezit cu mingea la picior”
Ce nu s-a văzut la TV la FCSB – Petrolul. Contre aprinse între...
Fanatik
Ce nu s-a văzut la TV la FCSB – Petrolul. Contre aprinse între Tavi Popescu și Eugen Neagoe. Tehnicianul a explicat totul la final. Update
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Cătălin Oprișan, PEDEPSIT de Gigi Becali după ce a refuzat să vină la...
iamsport.ro
Cătălin Oprișan, PEDEPSIT de Gigi Becali după ce a refuzat să vină la FCSB: 'Nu aveam încredere că-mi primesc salariul'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!