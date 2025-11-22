Ștefan Târnovanu, reacție virulentă după FCSB – Petrolul 1-1: ”Nu ai cum să intri în play-off”. Ce explicație a găsit pentru eurogolul încasat

ADVERTISEMENT

”Roș-albaștrii” s-au îndepărtat din nou de locurile de play-off după întâlnirea FCSB – Petrolul 1-1, iar Ștefan Târnovanu a încercat să găsească o explicație pentru parcursul modest din acest sezon.

Ștefan Târnovanu, discurs acid după FCSB – Petrolul 1-1

Imediat după încheierea partidei de pe Arena Națională, din , portarul de la FCSB a mărturisit că la modul cum se prezintă echipa este greu de vorbit de play-off și de titlu.

”Mingea a venit înaltă (n.r. – la golul lui Robert Sălceanu). A luat efect în stânga, am încercat să o scot. Am fost pe ea, dar a venit mai în stânga și nu am mai putut să o scot. A luat prea mult efect.

Conducem iar și nu câștigăm. Meciul trebuia să fie la discreția noastră. La Sibiu am condus, nu am câștigat. Cât timp primești gol la fiecare meci, nu ai cum să intri în play-off, să ai pretenții la campionat”, a declarat Târnovanu, la .

S-au schimbat obiectivele la FCSB?

Portarul campioanei României consideră că formația sa nu mai beneficiază nici de șansa avută în stagiunea trecută și a recunoscut că la acest joc s-a văzut foarte mult absența lui Daniel Bîrligea, atacantul fiind suspendat după cartonașul roșu încasat cu FC Hermannstadt.

”E și frustrant să nu câștigi meciul când ai ocazii, posesia. E complicat. Să mă leg de șansă, pot spune că nu am mai avut șansa de anul trecut. Acum nu mai marcăm. E ciudat. Trebuie să facem cumva să prindem play-off-ul și un loc de cupă europeană.

Trebuie să facem ceva. La Belgrad (n.r. – cu Steaua Roșie, în Europa League) trebuie să facem cât de mult putem. S-a văzut și azi absența lui Dani (n.r. – Daniel Bîrligea)”, a spus Ștefan Târnovanu.

Târnovanu, vinovat la golul încasat de FCSB

Ștefan Târnovanu este vinovat, alături de Alexandru Stoian, pentru golul încasat de FCSB în partida cu Petrolul. După ce atacantul a pierdut mingea în jumătatea proprie, .

Profitând de pasa greșită a lui Stoian, fundașul stânga al oaspeților, Robert Sălceanu, a urcat cu încredere și a șutat de la 25 de metri lateral. Mingea a fost deviată ușor de Ngezana și a luat o traiectorie ciudată.

Târnovanu a fost surprins de efectul balonului, nu a mai reușit să se redreseze și doar a încercat să respingă cu o mână. Nu a fost de ajuns, deoarece mingea a lovit bara laterală și a intrat în poartă.