Ştefan Târnovanu, şanse mari să plece de la FCSB: “Sunt discuţii în Turcia şi Grecia!” Ce se întâmplă cu Şut şi Florinel Coman

Giovanni Becali a venit cu noi detalii despre transferul lui Ștefan Târnovanu de la FCSB. Agentul FIFA a dezvăluit și ce se întâmplă cu Adrian Șut și cu Florinel Coman
Cristian Măciucă
01.05.2026 | 16:30
Ștefan Târnovanu (25 de ani) pare să fi pierdut definitiv echipa de start a FCSB-ului odată cu plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep. Internaționalul român, care mai are contract cu roș-albaștrii până în vara lui 2028, are toate șansele să plece la vară. Giovanni Becali a dezvăluit de unde curg ofertele pentru Târnovanu.

De unde are Giovanni Becali oferte pentru Ștefan Târnovanu

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Matei Popa va fi titular în Csikszereda – FCSB, meciul care vineri, 1 mai, de la ora 20:30, deschide etapa a 7-a din play-off. Ceea ce înseamnă că Ștefan Târnovanu va fi, din nou, pe banca de rezerve. „Asta este. Foarte bine, ce să facem. Am vorbit cu el. I-am spus și ce perspective avem. Vedem, Turcia, Grecia. Europa, oricum”, a dezvăluit Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

Ce se întâmplă cu Adrian Șut și Florinel Coman. Revin la FCSB?

Dacă Ștefan Târnovanu se pregătește să facă obiectul unui transfer în străinătate, foștii colegi ai portarului se pregătesc de o revenire la campioana României. Gigi Becali a anunțat deja că îl vrea pe Adrian Șut (27 de ani), care nu s-a impus la Al-Ain. Nici Florinel Coman (28 de ani) nu traversează o perioadă prea bună în Qatar, la Al-Gharafa.

„Și Șut și Florinel Coman. Vezi, jucători emblematici aici la FCSB, vânduți pe bani, cu salarii bune pentru ei, se întorc după un an, după șase luni. Ce se întâmplă? Explică-mi și mie. În Arabia Saudită, în Emirate. Nu te-am trimis în Premier League. Nici măcar în Serie B. Sper ca odată cu venirea lui Hagi, acești jucători se vor trezi. ‘E Hagi antrenor, trebuie să dau totul’”, a adăugat celebrul agent FIFA.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
