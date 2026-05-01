Ştefan Târnovanu, şanse mari să plece de la FCSB: “Sunt discuţii în Turcia şi Grecia!” Ce se întâmplă cu Şut şi Florinel Coman

Ștefan Târnovanu (25 de ani) pare să fi pierdut definitiv echipa de start a FCSB-ului odată cu plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep. Internaționalul român, care mai are contract cu roș-albaștrii până în vara lui 2028, are toate șansele să plece la vară. Giovanni Becali a dezvăluit de unde curg ofertele pentru Târnovanu.
FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Matei Popa va fi titular în Csikszereda – FCSB, meciul care vineri, 1 mai, de la ora 20:30, deschide etapa a 7-a din play-off. Ceea ce înseamnă că Ștefan Târnovanu va fi, din nou, pe banca de rezerve. „Asta este. Foarte bine, ce să facem. Am vorbit cu el. I-am spus și ce perspective avem. Vedem, Turcia, Grecia. Europa, oricum”, a dezvăluit Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.
Dacă Ștefan Târnovanu se pregătește să facă obiectul unui transfer în străinătate, foștii colegi ai portarului se pregătesc de o revenire la campioana României. Gigi Becali a anunțat deja că îl vrea pe Adrian Șut (27 de ani), care nu s-a impus la Al-Ain. Nici Florinel Coman (28 de ani) nu traversează o perioadă prea bună în Qatar, la Al-Gharafa.
„Și Șut și Florinel Coman. Vezi, jucători emblematici aici la FCSB, vânduți pe bani, cu salarii bune pentru ei, se întorc după un an, după șase luni. Ce se întâmplă? Explică-mi și mie. În Arabia Saudită, în Emirate. Nu te-am trimis în Premier League. Nici măcar în Serie B. Sper ca odată cu venirea lui Hagi, acești jucători se vor trezi. ‘E Hagi antrenor, trebuie să dau totul’”, a adăugat celebrul agent FIFA.