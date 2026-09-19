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FCSB a început prost meciul cu Universitatea Craiova din SuperLiga României. Oltenii au deschis scorul în prima repriză, după o repunere de la marginea terenului. Ștefan Târnovanu, portarul formației din Capitală, a avut o criză de nervi după golul încasat, frustrat de modul în care colegii săi s-au apărat.

Târnovanu nu s-a mai abținut! Reacție furibundă după ce apărarea FCSB a fost făcută șah-mat de Craiova

Oltenii au deschis scorul în minutul 29 al meciului de pe „Ion Oblemenco”. Nicușor Bancu, căpitanul Universității Craiova, a repus rapid o minge de la marginea terenului pentru Assad, iar atacantul palestinian l-a executat pe Ștefan Târnovanu cu o finalizare fină.

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Portarul celor de la FCSB și-a pierdut cumpătul după golul încasat. Târnovanu a început să țipe la colegii săi, extrem de nemulțumit de modul în care aceștia au gestionat faza. Defensiva roș-albastră a fost surprinsă mult prea ușor la o repunere de la margine care, în mod normal, nu ar fi trebuit să genereze un pericol atât de mare.

Târnovanu și-a făcut cruce în meciul cu Auda

Nu este prima dată în acest sezon când goalkeeperul are o astfel de reacție . În minutul 84, Kader Kone a prins un șut superb din afara careului și a făcut 3-1 pentru letoni. Portarul FCSB-ului a plonjat, dar nu a avut nicio șansă. Imediat după ce mingea a intrat în plasă, Târnovanu s-a ridicat și și-a făcut cruce.

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Portarul FCSB-ului s-a aflat pe lista preliminară de 48 de jucători întocmită de Gică Hagi, însă nu a mai prins lotul final pentru cele patru meciuri din Nations League. Selecționerul a preferat trei portari care evoluează în străinătate: Ionuț Radu, Otto Hindrich și Valentin Cojocaru.